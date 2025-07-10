Зеленский отметил, что глава Кремля зависим от убийств и отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. "Его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной", – добавил украинский президент. Также он отметил важность усиления санкций против России.
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У разведок Украины и партнеров есть информация, что Россия в дальнейшем будет затягивать войну, – Зеленский
Президент Зеленский заявил, что война в Украине будет продолжаться дальше. Разведки Украины и наших партнеров имеют информацию, что Путин будет затягивать ее.