Зеленский отметил, что глава Кремля зависим от убийств и отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. "Его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной", – добавил украинский президент. Также он отметил важность усиления санкций против России.