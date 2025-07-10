Зеленський зауважив, що очільник Кремля залежний від вбивств. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського з представниками українських та іноземних медіа у Римі 10 липня.

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Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню.

"Його можна лише реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною", – додав український президент.

Також він наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії.