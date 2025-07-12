На зустрічі із Зеленським Путін також багато брехав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на документальний фільм російської служби BBC "Зеленський. Його історія".

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Як Зеленський описує Путіна?

Зеленського запитали, що він думає про Путіна з погляду психології. Президент України згадав, що свого часу мав з російським лідером довгу розмову.

У мене була зустріч із ним. Довга зустріч. У грудні 2019 року у Франції. Але річ не в тому. Він не людина у сенсі людяності. Не про це. Він як… Знаєте, він просто робить свою роботу. Без емоцій. Знаєте, як убивця. Так. Це просто робота,

– вважає Зеленський.

Він також згадав, що Путін дуже багато брехав під час їхньої розмови.

Зеленський зазначив, що робота президентом – це частина його життя. Він прагне миру в Україні та поваги до себе після війни. Водночас для Путіна, на думку Зеленського, війна це і є життя.