Вбивство Гандзюк замовив генерал СБУ Данило Доценко: у СБУ відреагували на звинувачення Мангера

Владислав Мангер вважає, що вбивство Катерини Гандзюк замовив генерал СБУ Данило Доценко, який до 2018 року очолював в Херсонську СБУ. В Службі безпеки України назвали це звинувачення повним абсурдом.

Шевченківський суд Києва розглядає обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. У прес-службі СБУ уже встигли відреагувати на заяву Мангера.

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На думку Владислав Мангера, замовив вбивство Катерини Гандзюк генерал СБУ Данило Доценко з метою дискредитації поліції.

Заява (ред. 24 канал) є абсурдною, безпідставною та наклепницькою.

– заявили речник СБУ Олена Гітлянська.

Гітлянська додала, що "її єдиною метою було намагання невілювати той великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки України та добитися передачі справи в інший правоохоронний орган".

Мангер заявив, що Гандзюк тісно співпрацювала із СБУ і була в підпорядкуванні генерала Доценка.

Що сталося з Катериною Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні відому активістку та радницю мера облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

За Владислава Мангера київське адвокатське об'єднання "Баррістерс" готове внести заставу 1 мільйон гривень. Троє представників саме цього об'єднання захищають Мангера в суді.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".



• Сам Мангер заявив, що має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• Крім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".

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