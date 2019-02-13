Справа про вбивство Гандзюк: у Мангера з'явилися рятівники, які готові заплатити за його волю

Шевченківський суд Києва розглядає обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Його підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. За Мангера готові внести заставу 1 мільйон гривень.

Відповідну заяву про готовність внесення застави надали адвокати Мангера на засіданні суду 13 лютого.

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Заставу 1 мільйон гривень готове внести київське адвокатське об'єднання "Баррістерс". Троє представників саме цього об'єднання захищають Мангера в суді.

До слова, Мангеру почали обирати запобіжний захід 12 лютого у Шевченківському суді Києва, однак, суд оголосив перерву до 12:30 13 лютого у справі.

Що сталося з Катериною Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні відому активістку та радницю мера облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".



• Сам Мангер заявив, що не має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• Крім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".

Дивіться відео: чому Владислава Мангера підозрюють у вбивстві Катерини Гандзюк