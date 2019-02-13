Підозрювані у вбивстві Гандзюк платили свідкам за мовчання, – прокурор

Шевченківський суд Києва розглядає обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Підозрювані в організації вбивства Катерини Гандзюк, Владислав Мангер та Олексій Левін, платили потенційним свідкам у справі за мовчання.

Про це йдеться у клопотанні прокурора Вікторії Калита про взяття під варту голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

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Калита стверджує, що Мангер і Левін тиснули та погрожували фізичною розправою потенційним свідкам у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Після затримання інших фігурантів у справі вони обидва виплачували їм гроші за мовчання і невиказування замовників,

– наголосила Вікторія Калита.

Вона додала, що Левін залучив невідомих наразі людей для передачі грошей родичам підозрюваних. Таким чином, імовірністю тиску на свідків, прокурорка обґрунтувала необхідність взяття Мангера під варту.

Що сталося з Катериною Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні відому активістку та радницю мера облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".



• Сам Мангер заявив, що має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• Крім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".

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