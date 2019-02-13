Подозреваемые в убийстве Гандзюк платили свидетелям за молчание, – прокурор

Шевченковский суд Киева рассматривает избрание меры пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Подозреваемые в организации убийства Екатерины Гандзюк, Владислав Мангер и Алексей Левин, платили потенциальным свидетелям по делу за молчание.

Об этом говорится в ходатайстве прокурора Виктории Калита о взятии под стражу главы Херсонского областного совета Владислава Мангера.

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Калита утверждает, что Мангер и Левин давили и угрожали физической расправой потенциальным свидетелям в деле убийства Екатерины Гандзюк.

После задержания других фигурантов по делу они оба выплачивали им деньги за молчание и то, чтобы они не сдали заказчиков,

– отметила Виктория Калита.

Она добавила, что Левин привлек неизвестных пока людей для передачи денег родственникам подозреваемых. Таким образом, вероятностью давления на свидетелей, прокурор обосновала необходимость взятия Мангера под стражу.

Что случилось с Екатериной Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне известную активистку и советника мэра облили серной кислотой. Правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным на криминальное прозвище "Москал-младший".

* Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу Черного моря в поселке Лазурном.

* Кроме того, Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".

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