Гандзюк була агентом СБУ, – адвокат підозрюваного Мангера приголомшив заявою

Шевченківський суд Києва розглядає обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Захист голови Херсонської облради стверджує, що загибла активістка Катерина Гандзюк була позаштатним агентом СБУ з позивним "П'ята".

Адвокат Дмитро Ільченко сказав, що Данило Даценко, який керував СБУ у Херсонській області, був безпосереднім керівником трагічно загиблої Катерини Гандзюк .

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За словами Ільченка, генерал СБУ Данило Даценко вирішив використати Катерину Гандзюк у своїй війні з правоохоронними органами Херсонської області.

Даценко і замовив замах на неї – облиття кислотою,

– додав адвокат.

Напередодні, Мангер заявив, що вбивство Катерини Гандзюк замовив генерал СБУ Данило Даценко, який до 2018 року очолював в Херсонську СБУ. В Службі безпеки України назвали це звинувачення повним абсурдом.

Що сталося з Катериною Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні відому активістку та радницю мера облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".



• Сам Мангер заявив, що не має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• Крім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".

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