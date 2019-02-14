Суд у справі вбивства Гандзюк: чому підозрюваний Мангер звинувачує працівників СБУ

Керівник Херсонської облради Владислав Мангер назвав ім'я Данила Доценка як начебто справжнього замовника убивства Катерини Гандзюк. Він стверджує, що має беззаперечні докази, але у суді їх не оприлюднив.

Владиславу Мангеру інкримінують замовлення вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, хоч активісти називали імена ще двох представників БПП – голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

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13 лютого проходив суд обирав запобіжний захід, де Генпрокуратура просила взяти під варту главу Херсонської облради до 3 березня, оскільки підозрюваний може легко втекти за кордон.

Підозрюваний офіційно був власником ряду комерційних структур, від яких отримував прибутки. Також у нього є будинок у Відні, Австрійської республіки. Таким чином, матеріальний стан підозрюваного дозволяє йому переховуватися за межами України,

– пояснила прокурор ГПУ Вікторія Калита.

Проте Мангер стверджує, що зробив власне розслідування і називає замовником генерала СБУ Данила Доценка, який у 2017 році очолював Херсонське управління СБУ. Тоді з Катериною Гандзюк вони співпрацювали: шукали злочинне угрупування, що вирізало ліс в Олешківському заповіднику. У 2018 році Доценка перевели до Києва й вже через півроку, переконує Мангер, він чомусь вирішив вбити колишню соратницю. Попри те, беззаперечні докази у суді підозрюваний не оприлюднив.





Данило Доценко

Ми не побачили та не почули жодного доказу словам Владислава Мангера. Досить дивним видається те, що він, нібито володіючи такою серйозною інформацією, не надав її слідству за весь час досудового розслідування,

– прокоментував заяву одеський активіст Сергій Стерненко.

У СБУ вже відреагували на звинувачення Мангера. Прес-аташе Служби безпеки Олена Гітлянська вже назвала слова Мангера абсурдом та безпідставним наклепом. Такої ж думки й колишній очільник СБУ.

Коли людину загнали в кут, скинути все на колишнього начальника Херсонського управління СБУ, це досить зручно. Хоча, насправді, ця людина на тій посаді дуже багато зробила. Поки він там був, він там, справді, був на своєму місці,

– екс-заступник глави СБУ Віктор Ягун.

Чому Мангера вважають причетним до вбивства Гандзюк?Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину – Левіним. Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу.



