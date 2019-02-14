Суд по делу убийства Гандзюк: почему подозреваемый Мангер обвиняет сотрудников СБУ

Руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер назвал имя Данила Доценко, якобы настоящего заказчика убийства Екатерины Гандзюк. Он утверждает, что имеет неопровержимые доказательства, но в суде их не обнародовал.

Владиславу Мангеру инкриминируют заказ убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, хотя активисты называли имена еще двоих представителей БПП – председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

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13 февраля суд избирал меру пресечения, тогда Генпрокуратура просила взять под стражу главу Херсонского облсовета до 3 марта, поскольку подозреваемый может легко убежать за границу.

Подозреваемый официально был владельцем ряда коммерческих структур, от которых получал доходы. Также у него есть дом в Вене, Австрийская республика. Таким образом, материальное состояние подозреваемого позволяет ему скрываться за пределами Украины,

– пояснила прокурор ГПУ Виктория Калита.

Однако Мангер утверждает, что сделал собственное расследование и называет заказчиком генерала СБУ Данила Доценко, который в 2017 году возглавлял Херсонское управление СБУ. Тогда с Екатериной Гандзюк они сотрудничали: искали преступную группировку, которая вырезала лес в Олешковском заповеднике. В 2018 году Доценко перевели в Киев, и уже через полгода, убеждает Мангер, он почему-то решил убить бывшую соратницу. Несмотря на это, неоспоримые доказательства в суде подозреваемый не обнародовал.





Даниил Доценко

Мы не увидели и не услышали ни одного доказательства словам Владислава Мангера. Довольно странным кажется то, что он, якобы обладая такой серьезной информацией, не предоставил его следствию за все время досудебного расследования,

– прокомментировал заявление одесский активист Сергей Стерненко.

В СБУ уже отреагировали на обвинения Мангера. Пресс-атташе Службы безопасности Елена Гитлянская уже назвала слова Мангера абсурдом и безосновательной клеветой. Такого же мнения и бывший глава СБУ.

Когда человека загнали в угол, скинуть все на бывшего начальника Херсонского управления СБУ, это достаточно удобно. Хотя, на самом деле, этот человек на той должности очень много сделал. Пока он там был, он там, действительно, был на своем месте,

– говорит экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

Почему Мангера считают причастным к убийству Гандзюк? Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления – Левиным. Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера – в покрывании этого нелегального бизнеса.