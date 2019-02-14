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      Гандзюк была агентом СБУ, – адвокат подозреваемого Мангера огорошил заявлением

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      Гандзюк была агентом СБУ, – адвокат подозреваемого Мангера огорошил заявлением
      Гандзюк была агентом СБУ, – адвокат подозреваемого Мангера огорошил заявлением / radiosvoboda.org

      Шевченковский суд Киева рассматривает избрание меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Защита головы Херсонского облсовета утверждает, что погибшая активистка Екатерина Гандзюк была внештатным агентом СБУ с позывным "Пятая".

      Адвокат Дмитрий Ильченко сказал, что Даниил Доценко, который руководил СБУ в Херсонской области, был непосредственным руководителем трагически погибшей Екатерины Гандзюк .

      Читайте также: Суд по делу убийства Гандзюк: почему подозреваемый Мангер обвиняет сотрудников СБУ

      По словам Ильченко, генерал СБУ Даниил Доценко решил использовать Екатерину Гандзюк в своей войне с правоохранительными органами Херсонской области.

      Доценко и заказал покушение на нее – обливание кислотой,
      – добавил адвокат.

      Накануне, Мангер заявил, что убийство Екатерины Гандзюк заказал генерал СБУ Даниил Доценко, который к 2018 году возглавлял в Херсонскую СБУ. В Службе безопасности Украины назвали эти обвинения полным абсурдом.

      Что случилось с Екатериной Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне известную активистку и советника мэра облили серной кислотой. Правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным с криминальным прозвищем "Москал-младший".

      * Сам Мангер заявил, что не имеет отношение к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

      * Кроме того, Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".

      Смотрите видео: почему Владислава Мангера подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк

       

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      Теги: Новости Украины СБУ Владислав Мангер Дело Екатерины Гандзюк Новости Херсона Расследования Новости политики Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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