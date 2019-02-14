Гандзюк была агентом СБУ, – адвокат подозреваемого Мангера огорошил заявлением

Шевченковский суд Киева рассматривает избрание меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Защита головы Херсонского облсовета утверждает, что погибшая активистка Екатерина Гандзюк была внештатным агентом СБУ с позывным "Пятая".

Адвокат Дмитрий Ильченко сказал, что Даниил Доценко, который руководил СБУ в Херсонской области, был непосредственным руководителем трагически погибшей Екатерины Гандзюк .

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По словам Ильченко, генерал СБУ Даниил Доценко решил использовать Екатерину Гандзюк в своей войне с правоохранительными органами Херсонской области.

Доценко и заказал покушение на нее – обливание кислотой,

– добавил адвокат.

Накануне, Мангер заявил, что убийство Екатерины Гандзюк заказал генерал СБУ Даниил Доценко, который к 2018 году возглавлял в Херсонскую СБУ. В Службе безопасности Украины назвали эти обвинения полным абсурдом.

Что случилось с Екатериной Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне известную активистку и советника мэра облили серной кислотой. Правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным с криминальным прозвищем "Москал-младший".

* Сам Мангер заявил, что не имеет отношение к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

* Кроме того, Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".

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