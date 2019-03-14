Убийство Гандзюк: вероятному заказчику Мангеру могут изменить подозрение на более мягкое

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что после выводов экспертизы, которая должна состояться в ближайшие дни, дело убитой советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк может быть переквалифицировано из умышленного убийства в умышленное тяжкое телесное повреждение.

Как пояснил он на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов, если судебно-медицинская экспертиза подтвердит причинно-следственную связь между химическими ожогами и наступлением смерти, то квалификация так и останется умышленным убийством. Если же будут другие результаты, глава ГПУ предполагает, что будет изменена квалификация.

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По словам Луценко, это важно не только для защиты и обвинения, но и для необходимых экстрадиционных действий.

Если любая страна подает экстрадиционные документы или объявляет кого-то в розыск, то человека могут задержать и экстрадировать, а потом передать его дело в суд только в рамках той статьи, которая указана в документах розыска, экстрадиции и тому подобное. Поэтому мы сейчас ждем окончательные выводы медицинской экспертизы для того, чтобы окончательно определиться с квалификацией и последующим объявлением других участников преступления в международный розыск,

– подчеркнул Луценко.

Кроме того, глава ГПУ добавил, что по этому делу уже проведено 375 допросов, свыше 50 обысков, ряд (около 100) негласных следственных розыскных действий, 45 смотров, 100 временных доступов, 10 следственных экспериментов, еще назначено 45 экспертиз, однако большинство из них уже состоялись.

Луценко убеждает, что для завершения досудебного расследования в этом уголовном производстве и передаче в суд еще необходимо:

- судебно-психологические экспертизы с использованием полиграфа к установленным подозреваемым;

– получить в Киевском городском клиническом бюро судебно-медицинской экспертизы заключение экспертов по результатам проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы – это должно произойти буквально в ближайшие дни;

– легализовать материалы негласных следственных розыскных действий;

– получить в полном объеме от оперативных подразделений материалы выполненных поручений следователя о проведении следственных розыскных действий;

– осуществить окончательную квалификацию – или умышленное убийство или умышленное тяжкое телесное повреждение;

– составить и сообщить окончательные подозрения;

– провести ряд международных правовых действий.

"И после этого мы будем считать, что дело по основным фигурантам можно передавать в суд", - говорит генпрокурор.

Также чиновник выразил недовольство не только тем, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер сейчас находится на свободе (за него был внесен залог), а и тем, что с него сняли электронный браслет.

"14 марта подадим апелляцию относительно решения о снятии с Мангера браслета, и я надеюсь, что Апелляционный суд вернется к закону, который предусматривает безальтернативный арест по заказному убийству", – добавил генпрокурор.

Он напомнил, что следствие считает заказчиком убийства активистки Мангера, который через ему знакомых организаторов, а собственно, Павловского и Торбина, заказал исполнение преступления у четырех человек, которых было установлено ранее, – это Васянович, Вишневский, Горбунов, Грабчук.

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Кроме того, Луценко сообщил, что ГПУ заказала аудит со стороны Счетной палаты по местному бюджету Херсонского областного совета - по этим результатам можно будет увидеть, какой была экономическая основа убийства Гандзюк, "а также других преступлений по фамилиям, которые так назойливо звучат в прессе". В то же время возглавляемое им ведомство заказало соответствующую проверку Государственного комитета лесного хозяйства, который проверяет и уже предоставил "очень нужную" информацию о фактах уничтожения и разворовывания лесов в Херсонской области.

"Таким образом, мы дадим оценку не только совершенному преступлению по убийству, но, вероятно, служебным преступлениям по хищению средств госбюджета или местных бюджетов. В этих делах могут быть другие подозрения и другие фигуранты", – констатировал глава Генпрокуратуры.

11 февраля главе Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 15 числа Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения — чиновник был взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 497 300 гривен.

В тот же день за Мангера внесли залог, а сделал это его адвокат Дмитрий Ильченко. Вечером же председатель Херсонского облсовета вышел из СИЗО на свободу: у него забрали загранпаспорта, однако надели ему электронный браслет. Таким образом, Мангер может передвигаться лишь Херсоном, а за пределы города выезд возможен только с разрешения следователя Службы безопасности Украины, которая проводит досудебное расследование по этому делу. 18 февраля он уже вышел на работу. А почти через месяц, 11 марта, с чиновника сняли электронный браслет слежения и вернули загранпаспорт.

Какие события предшествовали объявлению подозрения Мангеру:

• 8 февраля, через полгода после нападения на Екатерину Гандзюк и через три месяца после ее смерти, ее друзья и активисты пришли под Администрацию Президента и офис "Батькивщины" с вопросом "Кто же заказал Екатерину Гандзюк?"Их не устраивали результаты расследования, ведь ни одна фамилия заказчиков официальное следствие тогда не назвало.

• Под АП протестующие требовали исключения Гордеева и Рищука из партии и увольнения их с должностей. А затем активисты направились под офис "Батькивщины". К ним вышли два депутата, которые зачитали решение об исключении Мангера из партии. Однако активисты настаивали, чтобы именно представители партии инициировали его увольнение с должности председателя Херсонского облсовета.

• На следующий день, 9 февраля, не услышав должного ответа, активисты пришли на встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Они также держали плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?" и пытались задать политику вопрос, когда он отстранит от должности главу Херсонского облсовета и, вероятно, уже экс-члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Но Юлия Тимошенко никак не отреагировала на акцию по Гандзюк.

• Перед выступлением Тимошенко на Контрактовой площади правоохранители неподалеку, возле ресторана "Пузата хата", по их словам, задержали "организованную группу парней с закрытым лицом".

• Как пояснил глава полиции Киева Андрей Крищенко, к ним поступило сообщение, что на месте проведения акции лидера "Батькивщины" была заложена взрывчатка, поэтому полиция туда отправилась. Также, по его словам, эти люди не смогли объяснить цель своего пребывания на месте проведения акции.

• В итоге всех задержанных доставили в полицейский отдел. Правоохранители отметили, что в служебном транспорте активисты выбросили зеленку, а уж в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

• По словам товарищей активистов, те имели с собой плакаты с зачеркнутыми фамилиями Владислава Мангера и с надписями "Кто заказал Катя Гандзюк?". Общественные деятели также добавляют, что примерно десять из них окружили и задержали без всяких объяснений.

• После этого разгорелись стычки возле райотдела полиции, где находились активисты, но их через некоторое время все же отпустили. На место, в частности прибыли собратья задержанных, чтобы вступиться за своих. Кроме того, они требовали вернуть активистам их личные вещи, став стеной перед входом. За это полиция применила силу против активистов и даже начала бить тех, кто лежал на земле. Кроме того, один из правоохранителей крикнул: "Ложись, бандера!"

• На такие действия силовиков отреагировали в Генпрокуратуре. По словам главы ГПУ после первых сообщений в соцсетях возглавляемое им ведомство возбудило производство о превышении полномочий со стороны сотрудников столичной полиции. Также он добавил, что следователи Государственного бюро расследований должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и относительно дальнейших действий полицейских.

• Кроме того, вечером 9 февраля после всех столкновений возмущенные активисты отправились к дому министра внутренних дел Арсена Авакова. Они жгли файеры и запускали фейерверки. Аваков прокомментировал задержание и избиение активистов только в социальных сетях, заступившись за правоохранителей.

Что известно о деле Екатерины Гандзюк?

31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и быал прооперирована. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Впоследствии активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.



4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.

Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным под криминальным прозвищем "Москал-младший".

• Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

* Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".