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      Бігус зламав диск із матеріалами справи про розкрадання в "оборонці", – Луценко

      694 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / 24 канал

      Генеральний прокурор України Юрій Луценко фактично звинуватив журналіста Дениса Бігуса у хакерстві. Він озвучив свою версію щодо того, чому резонансне розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" вийшло аж тепер.

      Так, Луценко вважає, що Бігус зламав диск, на якому містилися матеріали у справі про розкрадання концерну "Укроборонпром". Про це генпрокурор розповів на власному брифінгу в ЦВК, відповідаючи на звинувачення на адресу ГПУ щодо затягування прокуратурою відповідних розслідувань.

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      Звинувачення у тому, що Генпрокуратура довго діяла, відкидаю. У мене паралельне питання: чому пан Бігус чекав з публікацією розслідування від минулого року? Йому треба було зламати коди диску,
      – сказав Луценко.

      Окрім цього, він додав, що увесь 2018 рік прокуратура проводила податкову перевірку у справі, а за декілька днів до її завершення журналіст Денис Бігус отримав у розпорядження інформацію з середини 2017 року.

      Коментар Генпрокурора Юрія Луценка щодо чергової серії журналістських розслідувань щодо розкрадань в «Укроборонпромі»: Щодо справи «Оптимумспецдеталь». Це одне із 480 кримінальних проваджень щодо ДК «Укроборонпром». І це одне з тих, що успішно розслідуються. Бо до суду направлено 111 обвинувальних актів, а засуджено вже 77 осіб, в тому числі чотири колишні директори заводів – київського, львівського бронетанкового, миколаївського тощо. Я вже зауважував, що інформація Д.Бігуса з’явилася на фінальній стадії нашого розслідування і говорив про те, що прокурори ніколи не можуть бути швидшими, ніж журналісти. Да, у 2016 році в межах своєї компетенції військова прокуратура зареєструвала цю справу. Увесь 2018 рік йшла податкова перевірка для того, щоб встановити повноту сплати податків компанією «Оптимумспецдеталь», власником якої є громадянин Рогоза. Так, за декілька днів до завершення цієї податкової Д.Бігус, який мав цю інформацію з середини 2018 року, видав свою програму. Звинувачення в тому, що ми, мовляв, довго діяли, відкидаю. І маю паралельне питання – чому пан Бігус чекав з минулого року? Нам потрібно було провести податкову перевірку, адже неможливо нарахувати збитки без податкової перевірки. Тому станом на сьогоднішній день заявляю відповідально: військова прокуратура продемонструвала успішність у цьому, одному з 480 кримінальних проваджень. Бо по першому факту, про який замовчує Д.Бігус, по статті «шахрайство» Рогоза і вже два колишні працівники СБУ більше ніж рік знаходяться на лаві підсудних. І це факт, бо судові засідання відбуваються в Печерському райсуді регулярно. Тому військова прокуратура та Служба безпеки нікого не кришують. Підозрювані, які разом із Рогозою займалися шахрайством, навіть якщо вони були працівниками СБУ, знаходяться на лаві підсудних. Другий факт – ми ні на хвилину не зупиняли (і це не правда, про яку говорить Бігус), справу ні разу не зупиняли, не перекваліфіковували і тим більше не продавали. Відразу після завершення податкової перевірки, отримавши остаточний акт від ДФС, була повернута вся сума збитків до бюджету, а це близько 30 млн грн., а підозра була вручена фактичному власнику ТОВ «Оптимумспецдеталь» громадянину Рогозі. Після встановлення остаточної суми збитків до державної експертизи Міністерства юстиції були направлені усі матеріали і в разі висновку про встановлення автентичності переписки я не виключаю оголошення підозр іншим співучасникам у несплаті податків до держбюджету.

      Опубліковано Ларисою Сарган Вівторок, 12 березня 2019 р.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.

      27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

      Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
      Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування

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      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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