Бігус зламав диск із матеріалами справи про розкрадання в "оборонці", – Луценко
Генеральний прокурор України Юрій Луценко фактично звинуватив журналіста Дениса Бігуса у хакерстві. Він озвучив свою версію щодо того, чому резонансне розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" вийшло аж тепер.
Так, Луценко вважає, що Бігус зламав диск, на якому містилися матеріали у справі про розкрадання концерну "Укроборонпром". Про це генпрокурор розповів на власному брифінгу в ЦВК, відповідаючи на звинувачення на адресу ГПУ щодо затягування прокуратурою відповідних розслідувань.
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Звинувачення у тому, що Генпрокуратура довго діяла, відкидаю. У мене паралельне питання: чому пан Бігус чекав з публікацією розслідування від минулого року? Йому треба було зламати коди диску,
– сказав Луценко.
Окрім цього, він додав, що увесь 2018 рік прокуратура проводила податкову перевірку у справі, а за декілька днів до її завершення журналіст Денис Бігус отримав у розпорядження інформацію з середини 2017 року.
Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.
До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.
Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.
27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування