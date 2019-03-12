У відставку мають йти всі: реакція депутатів на розслідування в "Укрборонпромі"
У Верховній Раді депутати активно обговорюють чергове розслідування програми "Наші гроші" про корупційні схеми в "Укроборонпром". Найбільше їм не сподобалось, що там фігурує НАБУ.
За словами нардепів, усі правоохоронні органи треба перезавантажувати.
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"Ті факти, які оприлюднені, підривають довіру до самої правоохоронної системи, яка бореться з корупцією. Те, що там прямо фігурують прокурорські представники, СБУ та інших силових структур – це свідчить лише про одне, от чому у нас немає боротьби з корупцією", – сказав нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.
Після такого матеріалу фактично у відставку мали б піти усі. Тобто ті, чиї прізвища названі у розслідуванні. Сьогодні парламент мав би з самого ранку думати, як рятувати Україну, повагу, авторитет державних інституцій для того, аби зберегти державу,
– пояснила заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд.
Також народні депутати вимагають, аби терміново була скликана Тимчасова слідча комісія, яка займається розкраданням в "Укроборонпромі".
Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.
До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.
Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.
27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".
Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".
Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування