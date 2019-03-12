16:54
12 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Ручні клоуни Пині. Як Труханов професійно вдає з себе дурня
      Вєсті.UA
      23:39, 11 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС

      У відставку мають йти всі: реакція депутатів на розслідування в "Укрборонпромі"

      506 Читать новость на русском

      У Верховній Раді депутати активно обговорюють чергове розслідування програми "Наші гроші" про корупційні схеми в "Укроборонпром". Найбільше їм не сподобалось, що там фігурує НАБУ.

      За словами нардепів, усі правоохоронні органи треба перезавантажувати.

      Читайте також: Кривоноса призначили новим заступником РНБО після скандалу з Гладковським

      "Ті факти, які оприлюднені, підривають довіру до самої правоохоронної системи, яка бореться з корупцією. Те, що там прямо фігурують прокурорські представники, СБУ та інших силових структур – це свідчить лише про одне, от чому у нас немає боротьби з корупцією", – сказав нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

      Після такого матеріалу фактично у відставку мали б піти усі. Тобто ті, чиї прізвища названі у розслідуванні. Сьогодні парламент мав би з самого ранку думати, як рятувати Україну, повагу, авторитет державних інституцій для того, аби зберегти державу,
      – пояснила заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

      Також народні депутати вимагають, аби терміново була скликана Тимчасова слідча комісія, яка займається розкраданням в "Укроборонпромі".

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.

      27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

      Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".

      Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".

      Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування

      blog_ava
      Потужний вітер в Одесі здув візок із дитиною в море: відео
      сьогодні
      7117
      Теги: Корупція Новини України Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Верховна Рада Оксана Сироїд Розслідування
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      сьогодні , 15:00 Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      Олекса Коба 266
      Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
      сьогодні , 14:22 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
      Олександр Бевза 1497
      Латвия отгораживается от России стеной
      сьогодні , 12:00 Латвия отгораживается от России стеной
      Аркадий Бабченко 952
      Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      сьогодні , 10:01 Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      Альона Захарова 2200
      Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      сьогодні , 08:40 Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      Артем Овдієнко 1256
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук