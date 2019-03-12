Кривоноса призначили новим заступником РНБО після скандалу з Гладковським

Колишнього кандидата у президенти Сергія Кривоноса призначили заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України. На цій посаді він замінив звільненого через скандал в "Укроборонпромі" Олега Гладковського.

Про таке призначення повідомив Президент України Петро Порошенко.

Читайте також: Корупція в "Укроборонпромі": нові подробиці від Луценка

Підписав Указ про призначення полковника Сергія Кривоноса заступником секретаря РНБО. Професійний військовий з бездоганною репутацією – це прекрасна кандидатура, щоб очолити цей важливий напрямок,

– заявив Порошенко.

У РНБО Кривонос буде безпосередньо опікуватися питаннями переозброєння ЗСУ та інших військових формувань, питаннями військово-технічного співробітництва і питаннями взаємодії з НАТО.

Він також очолить міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва (ВТС) та експортного контролю.

Підписав Указ про призначення полковника Сергія Кривоноса заступником секретаря РНБО.

Глибоко переконаний, що професійний військовий з бездоганною репутацією – це прекрасна кандидатура, щоб очолити цей важливий напрямок. pic.twitter.com/LC5LG5peTc — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 березня 2019 р.

Кривонос був заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Також, він балотувався у президенти України, проте знявся з виборчої гонки.

Чому Кривонос зняв свою кандидатуру з виборів? 6 бререзня Сергій Кривонос заявив про відмову брати участь у президентських виборах. Він пояснив, що прийняв рішення зняти свою кандидатуру після робочого візиту до США, "під час якого були обговорені ключові питання щодо подальших кроків з розвитку сектора безпеки і оборони країни". Кривонос зазначив, що при збереженні ризику відкритої агресії РФ проти України вважає недоцільним змінювати Верховного головнокомандувача, яким зараз є президент Петро Порошенко.

Зазначимо, раніше посаду першого заступника голови РНБО обіймав скандальний Олег Гладковський. 4 березня Порошенко звільнив його після розслідування журналістів щодо корупції в оборонній сфері України.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".



Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".



Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування