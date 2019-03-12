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      Кривоноса назначили новым заместителем СНБО после скандала с Гладковским

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      Новым заместителем секретаря СНБО станет Сергей Кривонос
      Новым заместителем секретаря СНБО станет Сергей Кривонос / Фото из открытых источников

      Бывшего кандидата в президенты Сергея Кривоноса назначили заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. На этом посту он заменил уволенного из-за скандала в "Укроборонпроме" Олега Гладковского.

      Об этом назначении сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

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      Подписал Указ о назначении полковника Сергея Кривоноса заместителем секретаря СНБО. Профессиональный военный с безупречной репутацией – это прекрасная кандидатура, чтобы возглавить это важное направление,
      – заявил Порошенко.

      В СНБО Кривонос будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения ВСУ и других военных формирований, вопросами военно-технического сотрудничества и вопросами взаимодействия с НАТО.

      Он также возглавит межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

      Кривонос был заместителем командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Также, он баллотировался в президенты Украины, однако снялся с избирательной гонки.

      Почему Кривонос снял свою кандидатуру с выборов? 6 бререзня Сергей Кривонос заявил об отказе участвовать в президентских выборах. Он пояснил, что принял решение снять свою кандидатуру после рабочего визита в США, "во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны". Кривонос отметил, что при сохранении риска открытой агрессии РФ против Украины считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего, которым сейчас является президент Петр Порошенко.

      Должность первого заместителя главы СНБО занимал скандальный Олег Гладковский. 4 марта Порошенко уволил его после расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере Украины.

      Что известно про коррупцию в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен.

      К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директор предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальской", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.

      27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

      Первая часть расследования – Отмывали безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме".
      Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования о "Укроборонпром".
      Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования

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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Петр Порошенко СНБО Сергей Кривонос
      Источник: 24 канал
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