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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      "Игра престолов" или сомнительная комедия: реакция иностранных СМИ на дебаты в Украине

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      Сюрреалистическая драма – так называют украинскую политику авторитетные иностранные издания накануне второго тура выборов. А все из-за баталий кандидатов в президенты по предвыборным дебатам.

      Владимир Зеленский, который сыграл главную роль в фильме, где обычный учитель становится президентом Украины, сейчас по-настоящему лидирует в президентской гонке.

      Читайте также: Как отреагировал украинский бизнес и иностранные инвесторы на результаты первого тура выборов

      Накануне он выложил в соцсети видео, где вызывает действующего президента Петра Порошенко на дебаты просто на арене стадиона "Олимпийский". Напряжение возросло, после того, как Зеленский дал оппоненту 24 часа на размышления.

      Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тура выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент  вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      А еще Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00. К слову, основателем клиники является друг Зеленского Андрей Пальчевский.

      Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны пройти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты обычно происходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.

      Журналистка Euronews Рози Райт рассказывала о необычных политических баталиях в Украине с заметным удивлением на лице. Но после фактов о видеобатле кандидатов в президенты она поинтересовалась, какова же политика Зеленского.

      Большинство авторитетных изданий подают баталии кандидатов вокруг дебатов с насмешкой. Например, в американском издании Politiсo отреагировали на видео в соцсетях и на сдачу кандидатами анализов.

      Реакція Politiсo
      Реакция американского Politiсo на события в Украине

      А еще многие американские СМИ убеждены, что и сам Зеленский, видимо, не был готов, что Порошенко пойдет на его условия. Ведь действующий президент Украины славится взвешенной консервативной политикой. Так, в издании Foreighn Policy написали, что он готов на все, чтобы иметь шансы на переизбрание во втором туре.

      Европа реагирует на избирательный хайп украинских кандидатов в президенты не менее скептически: издание Radio Free Europe написало, что видео, которым Зеленский призвал Порошенко к диалогу на стадионе, больше напоминает трейлер фильма, а не конституционную процедуру.

      "Если политика – это шоу, то Украина – сюрреалистическая драма", – отметили в Radio Free Europe.

      Radio Free Europe про дебати
      В издании сравнили события в Украине с соревнованиями комиков против героев из сериала "Игра престолов"

      А вот в ВВС серьезно проанализировали события перед вторым туром украинских выборов и предсказывают, что с таким подходом Владимир Зеленский может сам себе навредить.

      "Дебаты на стадионе могут оказаться просто катастрофическим эпизодом на пути Зеленского к президентству", – убеждены журналисты.

      BBC про дебати в Україні
      Реакция BBC на предвыборные баталии в Украине

      В целом такие авторитетные издания, как Reuters, Associated Press, Euronews и The Guardian стараются не подавать в своих материалах оценочных суждений, а показывают людям все как есть. Правда, в сообщениях в соцсетях журналисты между собой оживленно дискутируют.

      Французские медиа же ставят под сомнение характер дебатов, если они таки состоятся. Вот, к примеру, издание Le Monde вообще сравнивает перипетии в избирательных гонках с комедией.

      Le Monde про дебати в Україні
      Le Monde о предстоящих дебатах между Порошенко и Зеленским

      А вот в Польше больше знакомят граждан с лицом Владимира Зеленского, часто высмеивают и называют королем комедии. А также ставят под сомнение, может ли шоумен справиться с полномочиями президента.

      blog_ava
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      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины СМИ Журналисты Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Новости политики Европа
      Источник: 24 канал
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