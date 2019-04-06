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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      "Гра престолів" або сумнівна комедія: реакція іноземних ЗМІ на дебати в Україні

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      Сюрреалістична драма – так називають українську політику авторитетні іноземні видання напередодні другого туру виборів. А все – через баталії кандидатів у президенти щодо передвиборчих дебатів.

      Володимир Зеленський, який зіграв головну роль у фільмі, де звичайний вчитель стає президентом України, зараз по-справжньому лідирує у президентських перегонах.

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      Напередодні він виклав у соцмережі відео, де викликає чинного президента Петра Порошенка на дебати просто на арені стадіону "Олімпійський". Напруга зросла, після того, як Зеленський дав опоненту 24 години на роздуми.

      Коротко про історію з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      А ще Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00. До слова, засновником клініки є друг Зеленського Андрій Пальчевський.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати зазвичай відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

      Журналістка Euronews Розі Райт розповідала про найнезвичніші політичні баталії в Україні з помітним подивом на обличчі. Та після фактів про відеобатл кандидатів у президенти, вона поцікавилася, якою ж таки є політика Зеленського.

      Більшість авторитетних видань подають баталії кандидатів навколо дебатів з насмішкою. Наприклад, в американському виданні Politiсo відреагували на відео у соцмережах й на здачу кандидатами аналізів.

      Реакція Politiсo
      Реакція американського Politiсo на події в Україні

      А ще багато американських ЗМІ переконані, що і сам Зеленський, мабуть, не був готовий, що Порошенко піде на його умови. Адже чинний президент України славиться виваженою консервативною політикою. Так, у виданні Foreighn Policy написали, що він готовий на все, аби мати шанси на переобрання в другому турі.

      Європа реагує на виборчий хайп українських кандидатів у президенти не менш скептично: видання Radio Free Europe написало, що відео, яким Зеленський закликав Порошенка до діалогу на стадіоні, більше нагадує трейлер фільму, а не конституційну процедуру.

      Якщо політика – це шоу, то Україна – сюрреалістична драма, 
      – зазначили у Radio Free Europe.

      А от в ВВС серйозно проаналізували події перед другим туром українських виборів й пророкують, що з таким підходом Володимир Зеленський може сам собі нашкодити.

      Дебати на стадіоні можуть виявитися просто катастрофічним епізодом на шляху Зеленського до президентства,
      – переконані журналісти.

      Загалом такі авторитетні видання як Reuters, Associated Press, Euronews та The Guardian стараються не подавати у своїх матеріалах оціночних суджень, а показують людям все як є. Щоправда, у повідомленнях в соцмережах журналісти між собою жваво дискутують.

      Французькі медіа ж ставлять під сумнів характер дебатів, якщо вони таки відбудуться. От до прикладу видання Le Monde взагалі прирівнює перипетії у виборчих перегонах з комедією.

      Le Monde про дебати в Україні
      Le Monde про майбутні дебати між Порошенком та Зеленським

      А от у Польщі більше знайомлять громадян з особою Володимира Зеленського, часто висміюють й називають королем комедії. А також ставлять під сумнів, чи може шоумен впоратись із повноваженнями президента. 

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України ЗМІ Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Журналісти Дебати Зеленського з Порошенком Європа Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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