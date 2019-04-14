15:27
14 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Петро Порошенко приїхав на "Олімпійський": фото

      1620 Читать новость на русском
      Петро Порошенко прибув на дебати
      Петро Порошенко прибув на дебати / 24 канал

      Чинний гарант Петро Порошенко прибув на стадіон "Олімпійський" на дебати з іншим кандидантом у президенти Володимиром Зеленським.

      Разом з Порошенком приїхала його дружина Марина. 

      Читайте також: На "Олімпійському" готуються до дебатів Порошенка – Зеленського: фото зі стадіону

      Він піднявся на сцену, аби звернутись до українців. Кандидат у президенти запевнив, що готовий відповідати на будь-які запитання. І їх фільтрувати ніхто не буде.


      Порошенко звернувся до українців

      Порошенко звернувся до українців
      Порошенко звернувся до українців

      Також Порошенко попросив громадян України дочекатися, поки дебати закінчаться. Адже після того він знову вийде з ними поспілкуватися.

      На стадіоні він буде чекати Зеленського до 15 години. 


      Петро Порошенко виступив перед публікою на НСК "Олімпійський"

      Петро Порошенко прибув на дебати
      Петро Порошенко прибув на дебати

      Людей на "Олімпійському" зібралось чимало. Вони скандують "Вова, выходи! Вова, выходи!" Проте інший кандидат у президенти Володимир Зеленський ще не прибув. 


      Дебати на "Олімпійському" 14 квітня"

      blog_ava
      Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату
      сьогодні
      5377
      Теги: Новини України Новини політики НСК Олімпійський Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком Порошенко і Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Путінська Росія – як фортеця в облозі, – The Washington Post
      сьогодні , 12:00 Путінська Росія – як фортеця в облозі, – The Washington Post
      Світові Медіа 735
      "Кладовище домашніх тварин": екранізація найстрашнішого роману Стівена Кінга
      сьогодні , 10:00 "Кладовище домашніх тварин": екранізація найстрашнішого роману Стівена Кінга
      Юлія Ліпенцева 684
      Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату
      сьогодні , 09:07 Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату
      5377
      Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      сьогодні , 08:40 Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      Олекса Коба 828
      Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      13 квітня , 22:01 Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      Ольга Черненко 5694
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук