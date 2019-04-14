15:27
14 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Петр Порошенко приехал на "Олимпийский": фото

      543 Читати новину українською
      Петр Порошенко прибыл на дебаты
      Петр Порошенко прибыл на дебаты / Screenshot

      Действующий гарант Петр Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" на дебаты с другим кандидантом в президенты Владимиром Зеленским.

      Вместе с Порошенко приехала его жена Марина.

      Читайте также: На "Олимпийском" готовятся к дебатам Порошенко – Зеленского: фото со стадиона

      Он поднялся на сцену, чтобы обратиться к украинцам. Кандидат в президенты заверил, что готов отвечать на любые вопросы. И их фильтровать никто не будет.


      Порошенко обратился к украинцам

      Порошенко звернувся до українців
      Порошенко обратился к украинцам

      Также Порошенко попросил граждан Украины дождаться, пока дебаты закончатся. Ведь после этого он снова выйдет с ними пообщаться.

      На стадионе он будет ждать Зеленского до 15 часов.


      Петр Порошенко выступил перед публикой на НСК "Олимпийский"

      Петро Порошенко прибув на дебати
      Петр Порошенко прибыл на дебаты

      Людей на "Олимпийском" собралось немало. Они скандируют: "Вова, выходи! Вова, выходи!" Однако другой кандидат в президенты Владимир Зеленский еще не прибыл.


      Дебаты на "Олимпийском" 14 апреля

       

      blog_ava
      14 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      3488
      Теги: Новости Украины Новости политики Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко НСК Олимпийский Порошенко и Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Путінська Росія – як фортеця в облозі, – The Washington Post
      сегодня , 12:00 Путінська Росія – як фортеця в облозі, – The Washington Post
      Світові Медіа 735
      "Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга
      сегодня , 10:00 "Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга
      Юлія Ліпенцева 262
      Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      сегодня , 09:07 Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      5492
      Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      сегодня , 08:40 Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      Олекса Коба 828
      Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      13 апреля , 22:01 Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      Ольга Черненко 5694
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Выборы-2019: кто и когда первым посчитает, как проголосовала Украина
       25 марта , 22:51
      Челси выплатил отступные за испанского голкипера – рекордный трансфер все ближе
       8 августа 2018 , 12:53
      Украинец собственноручно собрал электромобиль: видео
       4 февраля , 10:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук