Петр Порошенко приехал на "Олимпийский": фото

Действующий гарант Петр Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" на дебаты с другим кандидантом в президенты Владимиром Зеленским.

Вместе с Порошенко приехала его жена Марина.

Читайте также: На "Олимпийском" готовятся к дебатам Порошенко – Зеленского: фото со стадиона

Он поднялся на сцену, чтобы обратиться к украинцам. Кандидат в президенты заверил, что готов отвечать на любые вопросы. И их фильтровать никто не будет.



Порошенко обратился к украинцам



Порошенко обратился к украинцам

Также Порошенко попросил граждан Украины дождаться, пока дебаты закончатся. Ведь после этого он снова выйдет с ними пообщаться.

На стадионе он будет ждать Зеленского до 15 часов.



Петр Порошенко выступил перед публикой на НСК "Олимпийский"



Петр Порошенко прибыл на дебаты

Людей на "Олимпийском" собралось немало. Они скандируют: "Вова, выходи! Вова, выходи!" Однако другой кандидат в президенты Владимир Зеленский еще не прибыл.



Дебаты на "Олимпийском" 14 апреля