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      Порошенко прийде 19 квітня на "Олімпійський" на дебати із Зеленським лише за однієї умови

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      Порошенко готовий прийти на "Олімпійський" і 19 квітня, але за однієї умови
      Порошенко готовий прийти на "Олімпійський" і 19 квітня, але за однієї умови / solydarnist.org

      Якщо час дискусії не збігатиметься з офіційним часом дебатів в ефірі Суспільного, Петро Порошенко прийде на дебати із Володимиром Зеленським на стадіон "Олімпійський" і 19 квітня також.

      Кандидат в президенти Порошенко з'явиться на стадіоні, якщо час розмови із кандидатом у президенти Зеленським там не збігатиметься з офіційним часом дебатів в ефірі Суспільного. Про це "5 каналу" розповів речник штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

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      За його словами, дебати на "Олімпійському" не повинні суперечити законодавству України. Якщо не буде – тоді Порошенко розгляне можливість прийти на стадіон і 19 квітня, у цьому проблеми немає. Але наразі зустріч на "Олімпійському" призначена на той час, коли Порошенко згідно з законом повинен бути присутнім на Суспільному телебаченні. 

      Нагадаємо, у неділю, 14 квітня, Петро Порошенко о 14:00 прийде на стадіон "Олімпійський" і чекатиме свого опонента Володимира Зеленського там.

      Вибори

       

      До слова, і на стадіоні "Олімпійський", і в студії Суспільного кажуть, що готові до проведення дебатів.

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      Теги: Новини України Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Президентські вибори 2019 НСК Олімпійський Порошенко і Зеленський
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