Порошенко прийде 19 квітня на "Олімпійський" на дебати із Зеленським лише за однієї умови

Якщо час дискусії не збігатиметься з офіційним часом дебатів в ефірі Суспільного, Петро Порошенко прийде на дебати із Володимиром Зеленським на стадіон "Олімпійський" і 19 квітня також.

Кандидат в президенти Порошенко з'явиться на стадіоні, якщо час розмови із кандидатом у президенти Зеленським там не збігатиметься з офіційним часом дебатів в ефірі Суспільного. Про це "5 каналу" розповів речник штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

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За його словами, дебати на "Олімпійському" не повинні суперечити законодавству України. Якщо не буде – тоді Порошенко розгляне можливість прийти на стадіон і 19 квітня, у цьому проблеми немає. Але наразі зустріч на "Олімпійському" призначена на той час, коли Порошенко згідно з законом повинен бути присутнім на Суспільному телебаченні.

Нагадаємо, у неділю, 14 квітня, Петро Порошенко о 14:00 прийде на стадіон "Олімпійський" і чекатиме свого опонента Володимира Зеленського там.

До слова, і на стадіоні "Олімпійський", і в студії Суспільного кажуть, що готові до проведення дебатів.