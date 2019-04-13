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      Українці важливіші, ніж вихідні у Парижі, – Порошенко записав нове відео для Зеленського

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      Порошенко знову звернувся до Зеленеського
      Порошенко знову звернувся до Зеленеського / Скріншот з відео

      Кандидат у президенти України і чинний глава держави Петро Порошенко знову звернувся до свого опонента – Володимира Зеленського. Порошенко вкотре запросив шоумена на дебати саме 14 квітня та закликав "поговорити нарешті з людьми".

      Порошенко вкотре нагадав, що чекає Зеленського 14 квітня о 14:00 на НСК "Олімпійський". В Адміністрації Президента також підтвердили цю дату і час – саме тоді Порошенко з'явиться на стадіоні. 

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      Ще 7 квітня Петро Порошенко озвучив свою дату дебатів і запросив Володимира Зеленського. Натомість той категорично не погоджується – каже, що на "Олімпійський" приїде лише 19 квітня.

      Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. І не ховайтеся від виборців. Не втікайте від преси. Не бійтеся опонента. Не кидайте трубку. Повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми,
      – сказав Порошенко у своєму новому відеозверненні.

      При цьому він знову нагадав, що чекає Володимира Зеленського у неділю (14 квітня – 24 канал) о 14:00 на "Олімпійському". Натомість 19 квітня гарант прийде на дебати у студію Суспільного, бо такий формат передбачає законодавство.

      Порошенко знову звернувся до Зеленського: дивіться відео

      У команді шоумена наполягають на тому, що на 19 квітня і стадіон спочатку погодились двоє кандидатів, і змінювати вони нічого не збираються. Згодом команда Зеленського опублікувала ролик, у якому вони називають не лише дату, а й час – 19:00

      До чого тут Париж?

      Обидва кандидати 12 квітня поїхали у Париж, аби зустрітися із президентом Франції Еммануелем Макроном. Однак зустріч ця відбулася не в одному часі – спочатку з французьким лідером розмовляв Володимир Зеленський, а через кілька годин – Петро Порошенко. 

      Дата дебатів, як і поїздка то Франції, стали причиною палкої суперечки політиків у прямому ефірі одного з українських телеканалів. Так, Петро Порошенко прийшов у студію "1+1", аби вкотре запросити Зеленського на "Олімпійський" 14 квітня. 

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      ​Зі свого боку, той прийти у студію не зміг, пояснивши все саме поїздкою до Макрона, і вийшов лише на телефонний зв'язок. Зрештою, все закінчилось словесною перепалкою між кандидатами.

      Що ще відомо про передвиборчу боротьбу між Зеленським і Порошенком?Окрім дебатів на "Олімпійському", Зеленський ще запропонував, щоб кожен із кандидатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.

      За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.

      10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.

      Якщо ж 19 квітня Порошенко приїде у студію Суспільного, а Зеленський – на стадіон, то дебатів у формі телемосту між ними не буде. Така пропозиція надійшла від команди Зеленського – і її відкинув голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.


       

       

       

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      Макрон по-українськи: як на приїзд Зеленського відреагувала французька преса
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      Теги: Новини України Новини політики
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