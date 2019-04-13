Порошенко офіційно повідомив, коли приїде на "Олімпійський" до Зеленського

В адміністрації чинного президента Петра Порошенка офіційно анонсували його візит на НСК "Олімпійський" для участі у дебатах з іншим кандидатом Володимиром Зеленським. Туди глава держави приїде 14 квітня.

Повідомлення із точною датою та часом візиту Порошенка опублікувала на своїй офіційній сторінці прес-служби глави держави.

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Ще 7 квітня Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" саме 14 квітня. Чинний президент наголосив, що дебати слід проводити саме тоді. Тепер у АП підтвердили наміри Порошенка офіційною заявою.

У неділю, 14 квітня о 14:00 президент України Петро Порошенко відвідає НСК "Олімпійський,

– зазначили в анонсі.

Натомість Володимир Зеленський на таку дату категорично не погоджується – каже, що на "Олімпійський" приїде лише 19 квітня.

У команді шоумена наполягають на тому, що саме на цю дату спочатку погодились двоє кандидатів і змінювати вони нічого не збираються. Згодом команда Зеленського опублікувала ролик, у якому вже вони називають не лише дату, а й час – 19:00.

Однак зарано стверджувати, що обидва кандидати зовсім не перетнуться на дебатах. Так, голова парламентської фракції БПП Артур Герасимов зрештою сказав, що президент розглядає дві дати проведення дебатів – як 14-го, так і 19 квітня.

Зазначимо, якщо дебати все ж відбудуться на НСК "Олміпійський" у Києві, то вони орієнтовно обійдуться у 5-6 мільйонів гривень . Таку цифру назвали на Суспільному. Щоправда, керівництво стадіону закликало не робити поспішних висновків.

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Якщо ж 19 квітня Порошенко приїде у студію Суспільного, а Зеленський – на стадіон, то дебатів у формі телемосту між ними не буде. Така пропозиція надійшла від команди Зеленського – і її відкинув голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія

Що ще відомо про передвиборчу боротьбу між Зеленським і Порошенком?Окрім дебатів на "Олімпійському", Зеленський ще запропонував, щоб кожен із кандидатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.