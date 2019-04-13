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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Порошенко официально сообщил, когда приедет на "Олимпийский" к Зеленскому

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      Порошенко приедет на НСК "Олимпийский" 14 апреля
      Порошенко приедет на НСК "Олимпийский" 14 апреля / Фото из открытых источников

      В администрации действующего президента Петра Порошенко официально анонсировали его визит на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах с другим кандидатом Владимиром Зеленским. Туда глава государства приедет 14 апреля.

      Сообщение с точной датой и временем визита Порошенко опубликовала на своей официальной странице пресс-службы главы государства.

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      Еще 7 апреля Петр Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" именно 14 апреля. Действующий президент подчеркнул, что дебаты нужно проводить именно тогда. В АП подтвердили намерения Порошенко официальным заявлением.

      В воскресенье, 14 апреля в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский",
      – отметили в анонсе.

      Между тем Владимир Зеленский на такую дату категорически не соглашается – говорит, что на "Олимпийский" приедет только 19 апреля.

      В команде шоумена настаивают на том, что именно на эту дату изначально согласились двое кандидатов и менять они ничего не собираются. Впоследствии команда Зеленского опубликовала ролик, в котором уже они называют не только дату, но и время – 19:00.

      Однако рано утверждать, что оба кандидата совсем не пересекутся на дебатах. Так, глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов в конце концов сказал, что президент рассматривает две даты проведения дебатов – как 14-го, так и 19 апреля.

      Отметим, если дебаты все же состоятся на НСК "Олмипийский" в Киеве, то они ориентировочно обойдутся в 5-6 миллионов гривен. Такую цифру назвали на Общественном. Правда, руководство стадиона призвало не делать поспешных выводов.

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      Если же 19 апреля Порошенко приедет в студию Общественного, а Зеленский – на стадион, то дебатов в форме телемоста между ними не будет. Такое предложение поступило от команды Зеленского – и ее отверг председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания

      Что еще известно о предвыборной борьбе между Зеленским и Порошенко? Кроме дебатов на "Олимпийском", Зеленский еще предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Между тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.

      По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.

      10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко,
      Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.

       

       

      ДЕБАТЫ МЕЖДУ ЗЕЛЕНСКИМ И ПОРОШЕНКО: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
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      Теги: Порошенко и Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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