Порошенко официально сообщил, когда приедет на "Олимпийский" к Зеленскому

В администрации действующего президента Петра Порошенко официально анонсировали его визит на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах с другим кандидатом Владимиром Зеленским. Туда глава государства приедет 14 апреля.

Сообщение с точной датой и временем визита Порошенко опубликовала на своей официальной странице пресс-службы главы государства.

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Еще 7 апреля Петр Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" именно 14 апреля. Действующий президент подчеркнул, что дебаты нужно проводить именно тогда. В АП подтвердили намерения Порошенко официальным заявлением.

В воскресенье, 14 апреля в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский",

– отметили в анонсе.

Между тем Владимир Зеленский на такую дату категорически не соглашается – говорит, что на "Олимпийский" приедет только 19 апреля.

В команде шоумена настаивают на том, что именно на эту дату изначально согласились двое кандидатов и менять они ничего не собираются. Впоследствии команда Зеленского опубликовала ролик, в котором уже они называют не только дату, но и время – 19:00.

Однако рано утверждать, что оба кандидата совсем не пересекутся на дебатах. Так, глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов в конце концов сказал, что президент рассматривает две даты проведения дебатов – как 14-го, так и 19 апреля.

Отметим, если дебаты все же состоятся на НСК "Олмипийский" в Киеве, то они ориентировочно обойдутся в 5-6 миллионов гривен. Такую цифру назвали на Общественном. Правда, руководство стадиона призвало не делать поспешных выводов.

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Если же 19 апреля Порошенко приедет в студию Общественного, а Зеленский – на стадион, то дебатов в форме телемоста между ними не будет. Такое предложение поступило от команды Зеленского – и ее отверг председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания

Что еще известно о предвыборной борьбе между Зеленским и Порошенко? Кроме дебатов на "Олимпийском", Зеленский еще предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Между тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко,

Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.