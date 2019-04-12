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      Слушать будут Зеленского, - Кучма озвучил свой прогноз по дебатам

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      Кучма прокомментировал дебаты между Зеленским и Порошенко
      Кучма прокомментировал дебаты между Зеленским и Порошенко / Фото из открытых источников

      Во время президентских дебатов украинцы с большим интересом будут слушать кандидата и шоумена Владимира Зеленского. О действующем гаранте Петре Порошенко все рассказывают 5 лет его деятельности.

      Согласие или отказ от дебатов является делом обоих кандидатов, считает бывший президент Украины Леонид Кучма, пишет "Интерфакс".

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      При этом он подчеркнул, что лично для него они не имеют никакого значения, поскольку он и так все знает.

      Я знаю, что сделано за пять предыдущих лет,
      – добавил он.

      Кучма также добавил, что во время избирательной кампании в первом туре президентских выборов "мы все видели и все слышали".

      В то же время экс-президент отметил, что людям интересно послушать шоумена Зеленского, поскольку о его политических амбициях избиратели на самом деле мало что знают.

      "Поэтому, я думаю, что дебаты состоятся. Но люди, прежде всего, будут слушать другого кандидата –Владимира Зеленского, их всех, как я понимаю, интересует его личность", – пояснил Кучма.

      Отметим, проведение дебатов между Порошенко и Зеленским вызвало немалый резонанс в обществе и даже поссорило двух кандидатов в эфире одного из телеканалов. Тогда оба кандидата обменялись резкими фразами, а шоумен даже бросил трубку.

      Дебаты между Порошенко и Зеленским: что известно?
      Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошел Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".

      Пока неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", ведь никаких официальных заявлений не было. Порошенко говорит, что ожидает Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля в 14:14 часов, а еще планирует прийти дебатировать на Общественное 19 апреля. Но Зеленский планирует лишь 19 апреля идти на дебаты, а именно на "Олимпийский".

      Тогда команда Зеленского предложила провести дебаты по телемосту в прямом эфире с Порошенко, чтобы кандидаты могли одновременно находиться в двух разных местах – на НСК "Олимпийский" и в студии Общественного. Однако, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что дебаты в форме телемоста невозможны, ибо это запрещено правилами. По его словам, формат телемоста возможен только после окончания дебатов и начала свободного формата общения между кандидатами.


      Рейтинг Порошенко и Зеленского перед вторым туром выборов

       

       

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      Спор Зеленского и Порошенко в эфире: анализ медиаэксперта
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      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Леонид Кучма Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики
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