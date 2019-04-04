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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У штабі Порошенка відповіли на пропозицію здати аналізи в Eurolab: Зеленський уникає обстеження

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty images

      У штабі Петра Порошенка вважають: Володимир Зеленський уникає незалежного обстеження на алкоголь та наркотики. Так, в команді чинного глави держави розцінюють пропозицію кандидата в президенти Володимира Зеленського пройти спільне медичне обстеження у клініці Eurolab.

      Там додають, що сенс же медичної експертизи полягає в її об’єктивності, неупередженості і довірі з боку суспільства.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Саме такого обстеження із незрозумілих нам причин і уникає кандидат Зеленський. Слід брати до уваги, що власник лабораторії "Євролаб" Андрій Пальчевський є політично заангажованою "зіркою" каналів Віктора Медведчука. Крім того, згідно повідомлень низки авторитетних українських ЗМІ, він відкрито висловлює свої симпатії до Володимира Зеленського. Все це означає, що Пальчевський не зможе об’єктивно розглянути біологічні проби та зразки, відбірані для аналізу,
      – мовиться в офіційному роз’ясненні штабу Порошенка.

      Зазначимо, що справді, з відкритих джерел дізнаємось, що вибір клініки Eurolab командою Володимира Зеленського не є випадковим. 

      Пальчевський неодноразово виступав із підтримкою Зеленського на виборах в ефірах різних телеканалів. Серед інших, найчастіше – на телеканалі "Наш" (належить екс-регіоналу Євгену Мураєву), "112" (пов’язують із Віктором Медведчуком). Він навіть висловлював свою підтримку Зеленському в ефірі програми "60 хвилин" зі скандальною Ольгою Скабєєвою на росТБ.

      Дебати Порошенка із Зеленським: що відомо про цю історію?Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Володимир Зеленський
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