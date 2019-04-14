Театр одного актора: Порошенко не стримував емоцій за відсутності Зеленського

Під час дебатів на НСК "Олімпійський", на які так і не прибув кандидат у президенти Володимир Зеленський, чинний український гарант, окрім пишної промови та відповіді на питання журналістів, не відмовив собі у задоволенні поспівати та потанцювати.

Так, перед самим заходом, на який президент взяв з собою родину та близьке політичне оточення, Порошенко вийшов на сцену, де у той час виступав гурт Ot Vinta!, і під їхню композицію "Попереду" почав пританцьовувати.

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На дебати з Зеленським Порошенко взяв родину та близьке політичне оточення



Порошенко продемонстрував танцювальний талант на сцені разом з гуртом Ot Vinta!

Порошенко станцював на дебатах за відсутності Зеленського: дивіться відео

А вже після дебатів гарант разом з фронтменом гурту Kozak System Іваном Леньо заспівав дещо змінений фрагмент (використав слово "дебати") народної пісні "Ти ж мене підманула", адресуючи його Зеленському.



Порошенко вважає, що Зеленський його підманув, бо не прийшов на дебати

"Імпровізація – коротка. Присвячується Володимиру Зеленському. Ти казала у неділю підем разом на дебати. Я прийшов тебе нема. Підманула, підвела. Може, хоч так Володимир Олександрович нас почує", – зазначив Порошенко.

"Ти ж мене підманула" від Порошенка: дивіться відео

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Згодом вже на самому "Олмпійському" Порошенко разом із усіма присутніми заспівав гімн України.



Порошенко не забув про гімн України на "Олімпійському"

Порошенко заспівав гімн на "Олімпійському": дивіться відео

Зауважимо, що у штабі Володимира Зеленського це дійство назвали не дебатами, а агітаційним мітингом.

"Ми не беремо участі в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції", – наголосив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Також він підкреслив, вони неодноразово наголошували, що чекають на Порошенко 19 квітня о 19:00 на "Олімпійському".

"Сподіватимемось, що у нього все ж знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що Петро Олексійович просто хоче реально уникнути дебатів, – додав член команди Зеленського.

Як розгортається боротьба між Порошенком і Зеленським перед другим туром виборів? За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.



Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Також Зеленський запропонував, що кожен із учасників дебатів має здати аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком" і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.



11 квітня між Зеленським і Порошенком відбулася словесна суперечка у прямому ефірі. Так, президент прийшов у студію без запрошення, аби знову закликати свого опонента до дебатів. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку. Зеленський також зазначав, що тоді перебував у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.



12 квітня обоє кандидатів у Єлисейському палаці зустрілися з Макроном, але знову порізно. Поррошенко зі своїм фарнцузьким колегою обговорив низку стратегічних питань. А Зеленський – "про життя, про головне".