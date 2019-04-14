Стадіон так стадіон: Порошенко запросив людей на трибуни "Олімпійського" – фото

Після "дебатів" 14 квітня на "Олімпійському" чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко запросив людей, які прийшли під стіни НСК, всередину на трибуни стадіону.

На НСК "Олімпійський" відбувся захід, який згідно з анонсом Петра Порошенка, мав стати першим туром дебатів між ним та Володимиром Зеленським. Проте опонент чинного глави держави так і не з’явився на них, тому Порошенко сам відповів на запитання журналістів, звернувся до людей, які прийшли під стіни НСК подивитися на дебати кандидатів і запросив усіх охочих спільно сфотографуватися на трибунах стадіону.

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Рішення сфотографуватися на стадіоні Порошенко пояснив тим, що Зеленський у своєму першому відеоролику запросив його прийти на дебати на стадіон. Саме тому, за словами Порошенка, "він є зараз тут".





Порошенко закликав людей пройти на трибуни стадіону для спільного фото// 24 канал

Охочих пройти на стадіон зібралося чимало, тому поки люди заповнювали трибуни, Порошенко запропонував виконати гімн України.





Люди збираються на трибунах НСК "Олімпійський"

Загалом, те, що відбувається на трибунах "Олімпійського" має характер політичної агітації Порошенка.







Люди на трибунах НСК "Олімпійський"// фото – 24 канал