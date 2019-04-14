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      Стадион так стадион: Порошенко пригласил людей на трибуны "Олимпийского" – фото

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      Сторонники Порошенко на НСК "Олимпийский"
      Сторонники Порошенко на НСК "Олимпийский" / 24 канал

      После "дебатов" 14 апреля на "Олимпийском" действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко пригласил людей, которые пришли под стены НСК, внутрь на трибуны стадиона.

      На НСК "Олимпийский" состоялось мероприятие, которое согласно анонсу Петра Порошенко, должно было стать первым туром дебатов между ним и Владимиром Зеленским. Однако оппонент действующего главы государства так и не появился на них, поэтому Порошенко сам ответил на вопрос журналистов, обратился к людям, которые пришли под стены НСК посмотреть на дебаты кандидатов и пригласил всех желающих вместе сфотографироваться на трибунах стадиона.

      Читайте также: Не бойтесь, приходите! – Порошенко пригласил Зеленского на еще одни дебаты

      Решение сфотографироваться на стадионе Порошенко объяснил тем, что Зеленский в своем первом видеоролике пригласил его прийти на дебаты на стадион. Именно поэтому, по словам Порошенко, "он сейчас здесь".

      Порошенко Петро Порошенко дебати

      Порошенко призвал людей пройти на трибуны стадиона для совместного фото// 24 канал

      Желающих пройти на стадион собралось немало, поэтому пока люди заполняли трибуны, Порошенко предложил исполнить гимн Украины.

      Порошенко дебати стадіон НСК
      дебати Порошенко НСК
      Люди собираются на трибунах НСК "Олимпийский"

      В общем, то, что происходит на трибунах "Олимпийского" имеет характер политической агитации Порошенко.

      дебати НСК
      дебати нск олімпійський порошенко
      дебати Порошенко НСК
      Люди на трибунах НСК "Олимпийский"// фото – 24 канал

      blog_ava
      Дебаты на "Олимпийском" 14 апреля: онлайн-трансляция
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко НСК Олимпийский Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком
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