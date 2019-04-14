Не бойтесь, приходите! – Порошенко пригласил Зеленского на еще одни дебаты

Кандидат в президенты Петр Порошенко пригласил на встречу своего оппонента Владимира Зеленского на встречу в понедельник, 15 апреля. По его словам, обоих политиков пригласили на эфир одного из украинских телеканалов.

Озвучил предложение действующий гарант во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве, которые фактически не состоялись. Потому что Зеленский, как и заявлял ранее, очевидно приедет на дебаты 19 апреля.

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Порошенко призвал Зеленского не отказываться от этого случая.

Завтра, уважаемый Владимир Александрович, я буду там (на эфире – 24 канал). Вас пригласили, не бойтесь. Дебаты – это не страшно. Это чрезвычайно важное действие. Если вы сегодня, не дай Бог, не успеете доехать, то доезжайте завтра,

– сказал Порошенко.