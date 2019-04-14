15:26
14 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Не бойтесь, приходите! – Порошенко пригласил Зеленского на еще одни дебаты

      86 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Кандидат в президенты Петр Порошенко пригласил на встречу своего оппонента Владимира Зеленского на встречу в понедельник, 15 апреля. По его словам, обоих политиков пригласили на эфир одного из украинских телеканалов.

      Озвучил предложение действующий гарант во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве, которые фактически не состоялись. Потому что Зеленский, как и заявлял ранее, очевидно приедет на дебаты 19 апреля.

      Читайте также: Дебаты на "Олимпийском" 14 апреля: онлайн-трансляция

      Порошенко призвал Зеленского не отказываться от этого случая.

      Завтра, уважаемый Владимир Александрович, я буду там (на эфире – 24 канал). Вас пригласили, не бойтесь. Дебаты – это не страшно. Это чрезвычайно важное действие. Если вы сегодня, не дай Бог, не успеете доехать, то доезжайте завтра,
      – сказал Порошенко.

       

      blog_ava
      Если бы украинские актеры снимались в "Игре престолов": необычное перевоплощение
      сегодня
      1230
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Путінська Росія – як фортеця в облозі, – The Washington Post
      сегодня , 12:00 Путінська Росія – як фортеця в облозі, – The Washington Post
      Світові Медіа 728
      "Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга
      сегодня , 10:00 "Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга
      Юлія Ліпенцева 262
      Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      сегодня , 09:07 Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      5486
      Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      сегодня , 08:40 Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      Олекса Коба 827
      Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      13 апреля , 22:01 Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      Ольга Черненко 5692
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Выборы-2019: кто и когда первым посчитает, как проголосовала Украина
       25 марта , 22:51
      Челси выплатил отступные за испанского голкипера – рекордный трансфер все ближе
       8 августа 2018 , 12:53
      Украинец собственноручно собрал электромобиль: видео
       4 февраля , 10:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук