У штабі Зеленського прокоментували дебати Порошенка: Ми не беремо участі в агітаційних мітингах

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського відреагували на "дебати", які 14 квітня відбулися за участю лише одного кандидата на пост глави держави, чинного президента Петра Порошенка.

Так, Порошенко ще 7 квітня запропонував Зеленському прийти на перший тур дебатів на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14. Проте його опонент кращою датою проведення дебатів на стадіоні вважає 19 квітня і теж запрошує на них Порошенка. Зеленський, як і очікувалось, 14 квітня на "Олімпійський" не прийшов, тому Порошенко відповів на запитання журналістів, виступив перед публікою і сфотографувався із прихильниками на трибунах НСК.

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Тим часом у штабі Зеленського пояснили, чому їх кандидат не прийшов на анонсовані Петром Порошенком дебати 14 квітня.

Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича 19 квітня о 19:00 на "Олімпійському". Сподіватимемось, що у нього все ж знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що Петро Олексійович просто хоче реально уникнути дебатів,

– розповів спікер штабу Дмитро Разумков.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" він також наголосив: те, що Зеленський не прийде на "Олімпійський" було відомо заздалегідь.

"Сьогодні пройшов агітаційний мітинг Петра Олексійовича під стадіоном. Ми не беремо участі в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції", – додав Разумков.

Спікер штабу також зазначив, що закон не передбачає проведення дебатів в будівлі або в кімнаті на Суспільному телебаченні, як це написано в постанові ЦВК України.

"Це вже адресація до постанови ЦВК, але, при всій повазі, закон стоїть вище такої постанови. У законі ніде не прописано, що дебати повинні відбуватися в студії Суспільного, – це вільне трактування закону, як це часто буває у представників діючих політичних еліт", – сказав він.

Зазначимо, що хоч Зеленського і не було на "дебатах" на "Олімпійському", хтось все ж дивився трансляцію зі стадіону із його офіційного акаунта на Facebook.