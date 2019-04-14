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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Театр одного актера: Порошенко не сдерживал эмоций при отсутствии Зеленского

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      Петр Порошенко на НСК "Олимпийский"
      Петр Порошенко на НСК "Олимпийский" / 24 канал

      Во время дебатов на НСК "Олимпийский", на которые так и не прибыл кандидат в президенты Владимир Зеленский, действующий украинский гарант, кроме пышной речи и ответов на вопросы журналистов, не отказал себе в удовольствии попеть и потанцевать.

      Так, перед самим мероприятием, на которое президент взял с собой семью и близкое политическое окружение, Порошенко вышел на сцену, где в то время выступала группа Ot Vinta!, и под их композицию "Впереди" начал пританцовывать.

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      Порошенко, Зеленський, дебати, Олімпійський, вибори
      На дебаты с Зеленским Порошенко взял семью и близкое политическое окружение 

      Порошенко, Зеленський, дебати, Олімпійський, вибори
      Порошенко продемонстрировал танцевальный талант на сцене вместе с группой Ot Vinta!

      Порошенко станцевал на дебатах при отсутствии Зеленского: смотрите видео

      А уже после дебатов гарант вместе с фронтменом группы Kozak System Иваном Лене спел несколько измененный фрагмент (использовал слово "дебаты") народной песни "Ты меня обманула", адресуя его Зеленскому.

      Порошенко, Зеленський, дебати, Олімпійський, вибори
      Порошенко считает, что Зеленский его подманил, потому что не пришел на дебаты

      "Импровизация – короткая. Посвящается Владимиру Зеленскому. Ты говорила в воскресенье пойдем вместе на дебаты. Я пришел тебя нет. Обманула, подвела. Может, хоть так Владимир Александрович нас услышит", – отметил Порошенко.

      "Ты же меня обманула" от Порошенко: смотрите видео

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      Впоследствии уже в самом "Олимпийськом" Порошенко вместе со всеми присутствующими спел гимн Украины.

      Порошенко, Зеленський, дебати, Олімпійський, вибори
      Порошенко не забыл о гимне Украины на "Олимпийском"

      Порошенко спел гимн на "Олимпийском": смотрите видео

      Заметим, что в штабе Владимира Зеленского это действо назвали не дебатами, а агитационным митингом.

      "Мы не принимаем участия в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", – подчеркнул спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

      Также он подчеркнул, они неоднократно отмечали, что ждут Порошенко 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском".

      "Будем надеяться, что у него все же найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что Петр Алексеевич просто хочет реально избежать дебатов", – добавил член команды Зеленского.

      Как разворачивается борьба между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборов?
      По результатам голосования относительно избрания нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места, которые заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.

      После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".

      Также Зеленский предложил, что каждый из участников дебатов должен сдать анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Вместе с тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком и" Борис ", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.

      По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, так как здесь нет лаборатории. У Порошенко же считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.

      10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко во второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.

      11 апреля между Зеленским и Порошенко состоялась словесная перепалка в прямом эфире. Так, президент пришел в студию без приглашения, чтобы вновь призвать своего оппонента к дебатам. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку. Зеленский также отмечал, что тогда находился в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

      12 апреля оба кандидата в Елисейском дворце встретились с Макрона, но опять порознь. Поррошенко со своим фарнцузьким коллегой обсудил ряд стратегических вопросов. А Зеленский – "о жизни, о главном".

       

       

      порошенко, зеленский и второй тур выборов: хроника последних событий
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики НСК Олимпийский Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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