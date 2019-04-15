У Зеленського відповіли на нову пропозицію Порошенка щодо дебатів

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського відповіли на пропозицію Петра Порошенка провести дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня не о 19:00, а раніше. Там зазначили: такий варіант не є доцільним.

Радник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв запропонував змінити час анонсованих Володимиром Зеленським дебатів 19 квітня з 19:00 на 16:00.

"Петро Порошенко пропонує Володимиру Зеленському 19 квітня провести дебати на стадіоні "Олімпійський" у часових межах з 16:00 до 18:00, а далі відвідати дебати у студії Суспільного, заплановані на 20:00", – повідомив Медведєв на брифінгу.

Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

У штабі Володимира Зеленського вже відреагували на цю пропозицію. Там вважають її недоцільною, оскільки не всі охочі зможуть послухати кандидатів, передає "Інтерфакс".

Законом передбачено, що дебати проходять з 19:00 до 22:00 19 квітня, якщо я не помиляюся. Чому вони шукають кожен раз якісь лазівки, щоб не прийти – це питання. Насправді, якщо ми навіть говоримо про наших співгромадян, то в робочий час, в п'ятницю, їм буде важко прийти на стадіон. Краще – увечері, коли у всіх вже закінчиться робочий день, щоб послухати кандидатів в президенти,

– зазначив спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

Зазначимо, 14 квітня кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко провів захід, анонсований як дебати на НСК "Олімпійському". Щоправда, його опонент, Володимир Зеленський, на них так і не з'явився.

Як розгортається боротьба між Порошенком і Зеленським перед другим туром виборів?За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.



Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Також Зеленський запропонував, що кожен із учасників дебатів має здати аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком" і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.



11 квітня між Зеленським і Порошенком відбулася словесна суперечка у прямому ефірі. Так, президент прийшов у студію без запрошення, аби знову закликати свого опонента до дебатів. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку. Зеленський також зазначав, що тоді перебував у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.



12 квітня обоє кандидатів у Єлисейському палаці зустрілися з Макроном, але знову порізно. Порошенко зі своїм французьким колегою обговорив низку стратегічних питань. А Зеленський поспілкувався "про життя, про головне".