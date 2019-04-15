У Зеленского ответили на новое предложение Порошенко относительно дебатов

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского ответили на предложение Петра Порошенко провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля ли не в 19:00, а раньше. Там отметили: такой вариант не целесообразный.

Советник избирательного штаба Порошенко Олег Медведев предложил изменить время анонсированных Владимиром Зеленским дебатов 19 апреля с 19:00 на 16:00.

"Петр Порошенко предлагает Владимиру Зеленскому 19 апреля провести дебаты на стадионе "Олимпийский "во временных рамках с 16:00 до 18:00, а дальше посетить дебаты в студии "Общественного", запланированные на 20:00", – сообщил Медведев на брифинге.

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В штабе Владимира Зеленского уже отреагировали на это предложение. Там считают его нецелесообразным, поскольку не все желающие смогут послушать кандидатов, передает "Интерфакс".

Законом предусмотрено, что дебаты проходят с 19:00 до 22:00 19 апреля, если я не ошибаюсь. Почему они ищут каждый раз какие-то лазейки, чтобы не прийти – это вопрос. На самом деле, если мы даже говорим о наших согражданах, то в рабочее время, в пятницу, им будет трудно прийти на стадион. Лучше – вечером, когда у всех уже закончится рабочий день, чтобы послушать кандидатов в президенты,

– отметил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Отметим, 14 апреля кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко провел мероприятие, анонсированное как дебаты на НСК "Олимпийском". Правда, его оппонент, Владимир Зеленский, на них так и не появился.

Как разворачивается борьба между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборов?

По результатам голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Первые два места, которые заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.



После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".



Также Зеленский предложил, чтобы каждый из участников дебатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Вместе с тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, так как здесь нет лаборатории. У Порошенко же считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко во второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.



11 апреля между Зеленским и Порошенко состоялась словесная перепалка в прямом эфире. Так, президент пришел в студию без приглашения, чтобы вновь призвать своего оппонента к дебатам. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку. Зеленский также отмечал, что тогда находился в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



12 апреля оба кандидата в Елисейском дворце встретились с Макроном, но опять порознь. Порошенко со своим французским коллегой обсудил ряд стратегических вопросов. А Зеленский пообщался "о жизни, о главном".