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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Артем Овдієнко

      Заочний двобій продовжується: що нового наговорили Порошенко та Зеленський?

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      Порошенко та Зеленський: Україна ще не бачила такої боротьби за президентство
      Порошенко та Зеленський: Україна ще не бачила такої боротьби за президентство / 5 канал

      Кандидати на посаду Президента України вчергове обмінялися люб'язностями: маємо свіжі відеовимоги від Зеленського і новенькі шпильки від Порошенка.

      Чинний президент розповів, що днями нарешті наважився подивитися "Слугу народу" й жахнувся від антизахідної риторики, що використовується в серіалі. Каже, зухвала демонізація західних партнерів вигідна лише Росії. Розкритикував Порошенко й виграшну тактику, якої нині дотримується штаб Зеленського, мовляв, лідер "95-го кварталу" навмисно замовчує свої подальші кроки на посаді президента.

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      Роздратування Порошенка цілком зрозуміле, адже завдяки мовчанню Зеленського скалася досить унікальна ситуація, коли за нього голосуватимуть протилежні у своїх поглядах виборці. Нині так сталося, що мовчання Зеленського дозволило українцям самим нафантазувати його перші кроки на посаді, наприклад, прихильники миру з Москвою чомусь певні, що він за мир. А прихильники активних дій на Сході вигадали, що Зеленський швидко закінчить війну, відавши наказ про наступ. І це лише один приклад протилежних за змістом фантазій прихильників Зеленського, насправді ж це стосується мало не всіх важливих для країни питань зовнішньої і внутрішньої політики.

      Але саме це і є секретом шалених рейтингів Зеленського. Мовчанням про свою політику на посаді йому вдалося здійснити нездійсненне – назбирати прихильників серед усіх політичних таборів й серед усіх верств населення. За нього голосуватимуть українці, які насправді мають протилежні між собою погляди.

      У штабі Порошенка цим вельми роздратовані, адже протидіяти такій стратегії Зеленського навіть теоретично неможливо, адже шоумен нічого конкретного не каже і не обіцяє. Тому натепер немає до чого причепитися, немає за що Зеленського критикувати... Через таку тактику кандидата щодо нього немає підстав влаштовувати контрагітацію, відтак немає у Порошенка можливостей "збити" Зеленському рейтинг. Зрештою, Зеленський і стане Президентом України – зараз не поспішайте мене ображати, начебто продався команді Зе.

      Біда Зеленського в тому, що насправді він же ж не об'єднував навколо себе українців, він не примирював навколо своєї постаті протилежні табори українців. Ні. Він своїм мовчанням лише дозволив українцям безпідставно мріяти. Й біда Зеленського у тому, що йому навіть технічно неможливо буде впровадити у життя ці протилежні за змістом мрії прихильників. То ж, він просто приречений на швидке падіння рейтингу і негатив з боку розчарованих українців. Втім, це станеться вже після виборів, які Зеленський незабаром виграє…

      Але то справа майбутнього, давайте про сьогодення. У черговому відеоролику, записаному на селфі-камеру Зеленський потролив Порошенка: мовляв шоумен може стати президентом, а те от, що президент подався у шоумени, на думку Зеленського, сумне видовище. Володимир Олександрович вимагає від Петра Олексійовича замість бігати по стадіонах та телеканалах – посадити за грати Свинарчуків, тих, які розкрадали "Укроборонпром", та загратувати вбивць Катерини Гандзюк.

      Тут варто було б зазначити, що покарання злочинців не є компетенцією президента, тому ці претензії Зеленського є безпідставним. Проте, ми всі пам'ятаємо "відмазки" Порошенка, чому не можна було чіпати чільника зовнішньої розвідки Семочка, в якого журналісти знайшли шалені статки і близьких родичів з російськими паспортами. На його захист Банкова запевняла, що генерал розвідки виконує надважливі для держави функції. Утім, попри такі от запевняння, сталося передвиборне диво, і президент Порошенко таки звільнив Семочка. То ж, може передвиборне диво станеться і щодо Мангера та Гладковських? Трохи часу на це у Порошенка ще є, й необхідні важелі впливу, напевно, також є. Принаймні поки що...

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Публікації Справа Катерини Гандзюк Корупційні схеми в Укроборонпромі
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