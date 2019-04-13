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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Артем Овдієнко

      Прорив Порошенка на "плюси" – це великий мінус

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      Петро Порошенко неочікувано завітав у ефірі телеканалу "1+1"
      Петро Порошенко неочікувано завітав у ефірі телеканалу "1+1"

      Президент України Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі одного із телеканалів через дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

      Коли я заходив в офіс 24 каналу, зачинив за собою двері на ключ. Це протирічить техніці пожежної безпеки, проте, подейкують, що Києвом нині ходить людина – схожа на Петра Порошенка – й вривається в ефіри приватних телекомпаній. Принаймні так на каналі "1+1" пояснили появу на одному із вечірніх ток-шоу чинного президента.

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      Чесно кажучи, я особисто був би дуже радий поспілкуватися із Петром Порошенком, проте, не як журналіст із президентом, а як простий громадянин-виборець із кандидатом в президенти. На жаль, Петру Олексійовичу така розмова нецікава.

      У нас трохи більше тижня залишилось до виборів, й передвиборний фарс в країні триває. Оскільки оприлюднена напередодні соціологія фактично не полишає чинному президентові шансів на переобрання, то він відчайдушно намагається намацати можливість змінити ситуацію на свою користь. Утім, йому наврядчи це вдасться, адже, перебуваючи в оточені своїх підлабузників і роками приймаючи теплі ванни на дружніх телеканах, Порошенко трохи відірвався від реальності й саме тому був настільки ошелешений результатами останніх соцопитувань, за якими між ним та Зеленським прірва у неймовірних 40%.

      Порошенко тепер декларує, що зміниться на краще й запевняє, що почув кожного з тих, хто голосував у першому турі проти нього. Але змінитися Порошенко неспроможний, адже він не розуміє, що саме зробив не так. Увесь його життєвий досвід в бізнесі й політиці кричить, що треба бути владним і жорстким, що треба під себе силою прогинати цей світ...

      Тож демонстрація на 1+1 "сильного лідера", якому аплодують нині на Facebook порохоботи, вразила тільки порохобтів. Насправді, здавалося б, тріумфальний похід Порошенка на "плюси" був помилкою – він не додав йому прихильності серед українців. Так, порохоботи в екстазі, а решта країни побачила з боку Петра Олексійовича лише агресію, яка вчергове відлякала від кандидата.

      На жаль, кидання Володимиром Зеленським слухавки тільки порохоботам здалося слабкістю шоумена. Тоді, як решта країни побачила у цьому зухвалу відповідь Зеленського агресивному Порошенку. Решта екранів побачила, що Володимир, на відміну від колись обласканого Порошенком прокурора Купрія, жодного пієтету не відчував, це чітко було зрозуміло під час їхнього словесної перепалки.

      Для мене особисто це стало демонстрацією того, що Зеленський дійсно нове обличчя в український політиці. А те, що він не виказував Порошенку поваги, як годилося б робити з огляду на те, що він чинний президент, то я зауважу – бунтарська молодь ніколи не поважає старі авторитети і савить їх під сумнів. І так завжди було.

      Вчергове наголошую – у жодному разі не сприймайте мої слова як однобічну критику чинного президента. Нам насправді є за що йому дякувати, бо він чимало зробив для країни. У жодному разі не сприймайте мої слова агітацією за Зеленського – до нього є чимало запитань і дуже багато побоювань. Утім, хтось з цих двох незабаром буде очільником нації, тому я й ділюся альтернативним баченням на їхні постаті. Ви можете не поділяти моє бачення. Єдине, що для мене важливо – це щоб ви, українці, були обізнані й 21 квітня зробили свідомий, а не лише емоційний вибір.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Публікації
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