Российские телеканалы будут транслировать дебаты кандидатов в президенты Украины

Несколько российских телеканалов, в частности "Россия 24" и "Дождь", 19 апреля будут транслировать дебаты кандидатов в президенты Украины – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Еще один телеканал, Russia Today, будет вести трансляцию на своем сайте, пишет российское агентство "Интерфакс".

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Видеоагентство Ruptly, которое входит в группу Russia Today, также выделило время на дебаты кандидатов в президенты Украины. Главный редактор телеканала Маргарита Симонян отметила, что дебаты будут транслировать с русским переводом.

Исполнительный продюсер телеканала "Дождь" Светлана Гуляева указала, что на телеканале будет большой спецефир и прямая трансляция с переводом. Кроме того, телеканал НТВ на своих страницах в соцсетях сообщил, что будет транслировать дебаты на сайте.

Дебаты Зеленского и Порошенко можно будет смотреть онлайн у нас на сайте или на YouTube-канале 24 канала.

Российские журналисты также спрашивали у пресс-секретаря президента России Владимира Путина, Дмитрия Пескова, будет ли смотреть Путин дебаты. Песков не ответил за Путина, но сам собирается смотреть.

Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский". Поскольку ЦИК разрешила перенести дебаты на Общественном, то теледебаты кандидатов еще должны состояться с 21:00 до 22:00 на Общественном. Больше о том, что нужно знать о дебатах – читайте в нашем материале по ссылке.

Кто победил на выборах президента в первом туре?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.



Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.