Дебати Порошенка з Зеленським на "Олімпійському": коли та де дивитись онлайн

Дебати Володимира Зеленського з Петром Порошенком розпочнуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський" у Києві. Де можна буде їх переглянути, читайте далі.

Відомо, що дебати Порошенка з Зеленським на "Олімпійському" Суспільне точно не транслюватиме, проте державний мовник відповідатиме за телевиробництво та організацію трансляції, аби обидва кандидати мали рівний доступ до ефіру.

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Загалом захід висвітлюватимуть понад 20 українських і зарубіжних каналів, зокрема й 24 канал. Отже, дискусію кандидатів у президенти Ви зможете переглянути як на сайті 24 каналу, так і на нашому Youtube-каналі.

Наразі на "Олімпійському" триває підготовка до проведення дебатів. З самого ранку тут чергують десятки поліцейських та нацгвардійців, а довкола стадіону перекрили рух транспорту. Заходити на стадіон можна буде вже з 16:00, оскільки перед дебатами заплановано концерти.

На "Олімпійському" вже встановили дві сцени – по одній для кожного з кандидатів, і розташовуватимуться вони з протилежних боків. Також як Порошенко, так і Зеленський матимуть фан-зону для своїх прихильників. Щоправда, відповідно до останніх домовленостей, потенційні виборці чинного гаранта та шоумена не зможуть безпосередньо контактувати. Раніше у команді Зеленського пропонували, аби 30% становили прибічники Порошенка, 30% – прихильники лідера "Кварталу 95", а 40% були б ті, хто поки не визначився. Правоохоронці ж на дебатах очікують близько 60 тисяч глядачів.



Схема "Олімпійського" під час дебатів

У скільки обійдуться дебати точної цифри поки немає. За словами представників "Олімпійського", все залежатиме від багатьох факторів, зокрема технічних. На "Суспільному" ж назвали цифру 5-6 мільйонів гривень, а у Зеленського – 6-8 мільйонів гривень. Відповідно до закону, гроші на дебати йдуть з державного бюджету. Представники Зеленського заявили, "було б неправильно навантажувати державний бюджет витратами на цей захід". Відтак, вони пропонують кожному із штабів віддати приблизно по 3-4 мільйони.



Що можна було зробити замість дебатів на "Олімпійському": інфографіка

Після дискусії Порошенка та Зеленського на "Олімпійському" мають відбутися дебати кандидатів у президенти ще у студії Суспільного, як це передбачає закон. Згідно з рішенням, яке ЦВК ухвалила 18 квітня, дебати на суспільному мовнику триватимуть з 21:00 до 22:00, аби політики змогли зі стадіону вчасно прибути на телеканал. Проте Зеленський брати участь у дебатах на Суспільному відмовляється.

Як розгортається боротьба між Порошенком і Зеленським перед другим туром виборів?Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Також Зеленський запропонував, щоб кожен із учасників дебатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком" і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи на "Олімпійському", але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився.



11 квітня між Зеленським і Порошенком відбулася словесна суперечка у прямому ефірі. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку. Зеленський також зазначав, що тоді перебував у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.



14 квітня дебати на "Олімпійському" все ж відбулися, проте на них був присутнім лише Порошенко. Натомість у команді Зеленського наголошували, що вони будуть на стадіоні лише 19-го числа о 19:00.



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