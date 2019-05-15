Можно ли было обойти национализацию "Приватбанка": интервью с участницей процесса

О национализации "Приватбанка", можно ли было ее обойти, о симпатии к Игорю Коломойскому и дальнейшей судьбе банка – в эфире 24 канала рассказала эксперт по банковской деятельности в команде Зеленского Виктория Страхова.

Симпатия к Коломойскому

– Я не симпатик Игоря Коломойского, я разделяю определенные вещи и благодарна за то, что он сделал, Во-первых, я из Днепропетровской области, поэтому благодарна за то, что было в 2014 году – он проявил свою смелость, возглавил область и определенными методами он остановил или приложился к остановке российской агрессии в области.

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– То, что было сделано в 2014 году – это определенное валютное хеджирование. Я не симпатик олигарха, но понимаю определенные операции, которые он делал, определенные проблемы, которые были в "Приватбанке".

Виктория Страхова была координатором процесса приватизации "Приватбанка". Она представляла правительственную сторону, хотя не была сотрудником ни одного органа.

Виктория Страхова работала в "Приватбанке", а сейчас является экспертом в команде Владимира Зеленского.

О национализации Приватбанка

– Национализация была одним из вариантов, чтобы решить проблему "Приватбанка", которая имела две основы. Первая – это антимонопольная и она больше связана не с самим монопольным положением, а с Игорем Коломойским, его непредсказуемостью, которая пугает всех. Особенно – наших внешних партнеров. Именно поэтому в документах МВФ, то упоминание о национализации "Приватбанка" была еще в меморандумах 2015 года.

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– Во-вторых, как любой банк, как любой человек, который брал кредиты, а Игорь Коломойский выдавал их своим компаниям, выступая банкиром и заемщиком, компании, которые получали, то обесценивание национальной валюты и самих активов Украины, приводили к тому, что формально недостаточно зарезервированными были кредиты.

– Вся волокита с Коломойский стоит, уже по оценкам национализированного "Приватбанка", 1,2 миллиарда гривен в год на судебные издержки. У меня есть информация, что "Приватбанк" исполнил решение и перечислил 4 миллиона фунтов стерлингов Коломойскому или его юристам, по решению Лондонского суда. То есть, эффективность никакая, поэтому нужно решить этот вопрос так, как он планировался.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь

Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк".

Можно ли было обойти национализацию

– Были другие варианты и это можно увидеть на примере других банков, которые имели до 2019 года проблемы с капиталом, ликвидностью. Их тянут, поэтому возможно, был вариант делать спецрежим для "Приватбанка", поскольку он большой и не вливать туда 5 миллиардов государственных ценных бумаг, которые имеют влияние на государственный долг.

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– Это был один из вариантов, но он не устраивал, несмотря на фигуру Игоря Коломойского. Не устраивал он МВФ, Валерию Гонтареву и Петра Порошенко. Поэтому даже валиционировали нормы меморандума, которые прописывались, если изначально они предусматривали размытие доли текущих собственников. То уже финальный меморандум на 2016 год – полностью выход текущих аукционеров из склада "Приватбанка".

Останется ли "Приватбанк" государственным

– "Приватбанк" в любом случае останется государственным, но для того, чтобы его быстрее продать, нужно решить вопрос с олигархом Игорем Коломойским и той судебной волокитой, которая сейчас происходит. "Фарш невозможно повернуть назад" и чисто юридически даже если "Приватбанк" возобновится, то останутся проблемы с портфелем, потому что его все равно придется обеспечивать.

– Коломойскому придется снова докапитализировать, а это тяжело. Тем более, ему не выгодно это делать. Во-вторых, при смене руководства нужно будет согласовывать структуру собственности, деловую репутацию, бизнес-план и тому подобное. Я сомневаюсь, что текущий состав правления НБУ все это сделает, хотя они имеют на это полномочия.

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– Я считаю, что это невозможно и чисто с юридической точки Коломойский подает в суд, чтобы выиграть дело, но нужен ли ему банк – не думаю, более целесообразной для него будет компенсация