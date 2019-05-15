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      Люди Зеленського нав'язують думку, що Коломойському треба пробачити 5 мільярдів, – Фурса

      1209 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / 24 канал

      Ситуація з "Приватбанком" – це найбільший ризик для економіки України найближчим часом. Рішення Апеляційного окружного суду дало Коломойському в руки револьвер, він звів курок і приставив до голови України.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив фінансовий експерт Сергій Фурса.

      Читайте також: Про боротьбу з корупцією та ставлення до Коломойського: інтерв'ю з експерткою штабу Зеленського

      За його словами, до остаточного рішення іншої апеляції про незаконну націоналізацію "Приватбанку" залишився один крок і судова система переконала нас – те, що забажає Ігор Коломойський – те йому й зроблять. Особливо, після перемоги Володимира Зеленського, тому ризики великі.

      На мою думку, йому не потрібен банк, йому потрібно, щоб від нього відстали. Зараз йде процес у Лондоні і він ризикує втратити всі свої активи. Держава внесла у капітал "Приватбанку" 156 мільярдів гривень, щоб врятувати його, і зараз Україна намагається отримати якісь кошти від нього, заморозивши всі його активи з допомогою Високого суду Лондона, 
      – зазначив Фурса.

      "І, щоб прибрати себе з ризику Коломойський створює тут проблеми, як рекетири в 90-х роках. А потім прийде і запропонує угоду: "я від вас нічого не хочу, а ви від мене", – додав експерт.

      Сергій Фурса зазначив, що таку ж думку вчора у програмі "Он воно як" озвучила людина з команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова. Вона сказала фактично бажання Ігоря Коломойського.

      Він десь погоджувався на 60 мільярдів. Він визнавав, що так це може бути моїм, … Ми тільки говоримо: "Він просить 2 мільярди (доларів – 24 канал)". Але ми щось забуваємо, що все ж таки кредити певним компаніям своїм він давав, і вони не всі погашаються. Щось обслуговується, але більшою частиною не обслуговується. Чому б не зробити взаємозалік? Якщо йому винні – зарахуйте. І, можливо, трошки ще Ігор Валерійович буде винен "Приватбанку",
      – сказала Вікторія Страхова.

      Чи можна було оминути націоналізацію "Приватбанку" – дивіться відео повного інтерв'ю з Вікторією Страховою.

      "Її слова означають, що давайте пробачимо 5 мільярдів і все. Пані Страхова ніколи не приховувала своїх симпатій до Ігоря Коломойського. А зараз вона фактично озвучує те, що він хоче", – підсумував Фурса.

      Зараз у "Приватбанку" корпоративних кредитів, які не обслуговуються на 210 мільярдів гривень. 97% корпоративного портфелю "Приватбанку" – це кредити компаніям Коломойського-Боголюбова. Це ті гроші, які вони взяли і не повертають, а нам пропонують забути про це,
      – скзазав фінансовий аналітик.

      "Коломойський і люди з команди Зеленського зараз озвучують і нав’язують суспільству тему, що треба зняти усі ризики і пробачити олігарху 5 мільярдів доларів, які вони вже вивели з банку. Це ті гроші, які нам винен Коломойський. Україна і представники влади мають робити все, щоб він і його партнери повернули ці кошти", – додав Сергій Фурса.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк".

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Приватбанк Ігор Коломойський
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