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      Люди Зеленского навязывают мнение, что Коломойскому надо простить 5 миллиардов, – Фурса

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / 24 канал

      Ситуация с "Приватбанком" – это самый большой риск для экономики Украины в ближайшее время. Решение Апелляционного окружного суда дало Коломойскому в руки револьвер, он взвел курок и приставил к голове Украины.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал финансовый эксперт Сергей Фурса.

      Читайте также: О борьбе с коррупцией и отношение к Коломойскому: интервью с экспертом штаба Зеленского

      По его словам, до окончательного решения другой апелляции о незаконной национализации "Приватбанка" остался один шаг и судебная система убедила нас – то, что пожелает Игорь Коломойский – то ему и сделают. Особенно, после победы Владимира Зеленского, поэтому риски велики.

      "По моему мнению, ему не нужен банк, ему нужно, чтобы от него отстали. Сейчас идет процесс в Лондоне и он рискует потерять все свои активы".

      Государство внесло в капитал "Приватбанка" 156 миллиардов гривен, чтобы спасти его, и сейчас Украина пытается получить какие-то средства от него, заморозив все его активы с помощью Высокого суда Лондона,
      – отметил Фурса.

      "И, чтобы убрать себя из риска Коломойский создает здесь проблемы, как рэкетиры в 90-х годах. А потом придет и предложит сделку: "я от вас ничего не хочу, а вы от меня", – добавил эксперт.

      Сергей Фурса отметил, что такое ​​же мнение вчера в программе "Вот оно как" озвучил человек из команды Владимира Зеленского Виктория Страхова. Она выразила фактически желание Игоря Коломойского.

      Он где-то соглашался на 60 миллиардов. Он признавал, что да, это может быть моим. ... Мы только говорим: "Он просит 2 миллиарда (долларов – 24 канал)". Но мы что-то забываем, что все же кредиты определенным компаниям своим он давал, и они не все погашаются. Что-то обслуживается, но по большей части не обслуживается. Почему бы не сделать взаимозачет? Если ему должны – зачислите. И, возможно, немножко еще Игорь Валерьевич будет должен "Приватбанку",
      – сказала Виктория Страхова.

      Можно ли было обойти национализацию "Приватбанка" – смотрите видео полного интервью с Викторией Страховой.

      "Ее слова означают, что давайте простим 5 миллиардов и все. Госпожа Страхова никогда не скрывала своих симпатий к Игорю Коломойскому. А сейчас она фактически озвучивает то, что он хочет", – подытожил Фурса.

      Сейчас в "Приватбанке" корпоративных кредитов, которые не обслуживаются, на 210 миллиардов гривен. 97% корпоративного портфеля "Приватбанка" – это кредиты компаниям Коломойского-Боголюбова. Это те деньги, которые они взяли и не возвращают, а нам предлагают забыть об этом,
      – скзазав финансовый аналитик.

      "Коломойский и люди из команды Зеленского сейчас озвучивают и навязывают обществу тему, что надо снять все риски и простить олигарху 5 миллиардов долларов, которые они уже вывели из банка. Это те деньги, которые нам должен Коломойский. Украина и представители власти должны делать все, чтобы он и его партнеры вернули эти средства", – добавил Сергей Фурса.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк".

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Игорь Коломойский Приватбанк
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