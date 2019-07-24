Разумков хоче зберегти в Раді окремий комітет з євроінтеграції, хоча раніше мав іншу думку

Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції все-таки повинен бути окремим комітетом парламенту, заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

Це при тому, що 9 липня Разумков заявляв про необхідність об’єднати парламентські комітети у закордонних справах та з питань європейської інтеграції. Хоча перед виборами партія "Слуга народу" офіційно задекларувала намір посилити повноваження комітету з євроінтеграції, а не ліквідувати його.

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Комітет з євроінтеграції не можна буде внести до комітету у закордонних справах, тому що воно так не працює. Там не тільки питання, пов'язані з міжнародною діяльністю держави. Тому, напевно, все-таки це окремий комітет,

– сказав Разумков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що це не корелюється з наявністю окремо взятого міністерства, але створювати окреме міністерство під цей напрямок, на думку лідера партії, теж буде неправильно.

Чим займається комітет з євроінтеграції? Реформами та виконанням Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Противними об'єднання двох комітетів зазначають, що комітет з євроінтеграції не має майже нічого спільного з міжнародними справами.

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