Авакову дали 6 заместителей: список
Кабинет министров Украины намерен утвердить 6 заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова. Первым, вероятно, станет Сергей Яровой.
Фото списка с именами всех заместителей обнародовал нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в фейсбук.
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Кроме Ярового, просто заместителями будут Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александра Гогилашвили.
Шесть заместителей Авакова/ Фейсбук Алексея Гончаренко
Что известно о первом заместителе Авакове?
На этой должности он не новый – был заместителем Министра внутренних дел Украины от 2014 года.
- Ему 61 год. Окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное училище имени 26 бакинских комиссаров, Военную академию имени Фрунзе и Одесский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел.
- Служил в войсках Советской армии, затем был заместителем командира по службе – начальником штаба 7 полка 3 дивизии Национальной гвардии Украины. Впоследствии стал командиром 9 отдельного батальона 3 дивизии Национальной гвардии Украины.
- В 2004 году, после еще нескольких этапов служебного роста, Сергея Ярового назначили начальником управления Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины. Эту должность занимал до 2010 года.
- С 2010 года Яровой стал начальником Главного управления – командующим внутренних войск МВД Украины. С должности его уволили в 2012 году.
- В этом же году Ярового назначили советником министра службы министра МВД Украины. В 2012-2014 он был советником Министра Департамента обеспечения деятельности Министра, стратегического анализа и прогнозирования МВД Украины.
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