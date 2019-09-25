Авакову дали 6 заместителей: список

Кабинет министров Украины намерен утвердить 6 заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова. Первым, вероятно, станет Сергей Яровой.

Фото списка с именами всех заместителей обнародовал нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в фейсбук.

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Кроме Ярового, просто заместителями будут Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александра Гогилашвили.



Шесть заместителей Авакова/ Фейсбук Алексея Гончаренко

Что известно о первом заместителе Авакове?

На этой должности он не новый – был заместителем Министра внутренних дел Украины от 2014 года.

Ему 61 год. Окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное училище имени 26 бакинских комиссаров, Военную академию имени Фрунзе и Одесский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел.

Служил в войсках Советской армии, затем был заместителем командира по службе – начальником штаба 7 полка 3 дивизии Национальной гвардии Украины. Впоследствии стал командиром 9 отдельного батальона 3 дивизии Национальной гвардии Украины.

В 2004 году, после еще нескольких этапов служебного роста, Сергея Ярового назначили начальником управления Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины. Эту должность занимал до 2010 года.

С 2010 года Яровой стал начальником Главного управления – командующим внутренних войск МВД Украины. С должности его уволили в 2012 году.

В этом же году Ярового назначили советником министра службы министра МВД Украины. В 2012-2014 он был советником Министра Департамента обеспечения деятельности Министра, стратегического анализа и прогнозирования МВД Украины.

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