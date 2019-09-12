Чистка в Нацполиции: Аваков уволил Аброськина, Невгада и Купранца

Трех заместителей главы Нацполиции уволил с должностей глава МВД Арсен Аваков. Должности Аброськина и Невгада долго не оставались вакантными – на них уже назначены новые работники.

Так, вечером 12 сентября Вячеслав Аброськин подтвердил слухи о том, что уходит с должности. Известно, что он написал заявление на увольнение самостоятельно и в следующем году планирует баллотироваться в мэры Мариуполя.

Интересно: Зеленский не мог уволить Авакова, – Лещенко назвал причины

Теперь же информацию подтвердили и в Министерстве внутренних дел. Так, его глава Арсен Аваков подписал три заявления на увольнение от чиновников Нацполиции.

Из рядов Национальной полиции уволен первый заместитель главы НПУ – руководитель криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, заместитель главы – начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель главы – начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец,

– говорится в официальном сообщении министерства.

Что известно о Вячеславе Аброськине?Генерал полиции 2-го ранга. Занимал должность заместителя главы Нацполиции с 2017 года. До этого был начальником главного управления полиции на Донетчине.

На место Аброськина Аваков уже назначил Евгения Коваля. Это – генерал полиции 3-го ранга, который ранее занимал должность начальника департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Аброськина сменил на посту Евгений Коваль

Так же не осталось вакантным место Виталия Невгада. Новым заместителем главы Нацполиции и руководителем Главного следственного управления Арсен Аваков назначил Максима Цуцкиридзе. Он – подполковник полиции и ранее был заместителем Невгада.

Ротации в Нацполиции