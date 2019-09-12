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      Чистка в Нацполиции: Аваков уволил Аброськина, Невгада и Купранца

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      Глава МВД Арсен Аваков
      Глава МВД Арсен Аваков / 24 канал

      Трех заместителей главы Нацполиции уволил с должностей глава МВД Арсен Аваков. Должности Аброськина и Невгада долго не оставались вакантными – на них уже назначены новые работники.

      Так, вечером 12 сентября Вячеслав Аброськин подтвердил слухи о том, что уходит с должности. Известно, что он написал заявление на увольнение самостоятельно и в следующем году планирует баллотироваться в мэры Мариуполя.

      Интересно: Зеленский не мог уволить Авакова, – Лещенко назвал причины

      Теперь же информацию подтвердили и в Министерстве внутренних дел. Так, его глава Арсен Аваков подписал три заявления на увольнение от чиновников Нацполиции.

      Из рядов Национальной полиции уволен первый заместитель главы НПУ руководитель криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, заместитель главы начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель главы – начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец,
      – говорится в официальном сообщении министерства.

      Что известно о Вячеславе Аброськине?Генерал полиции 2-го ранга. Занимал должность заместителя главы Нацполиции с 2017 года. До этого был начальником главного управления полиции на Донетчине.

      На место Аброськина Аваков уже назначил Евгения Коваля. Это – генерал полиции 3-го ранга, который ранее занимал должность начальника департамента внутренней безопасности Нацполиции.

      Аброськина сменил на посту Евгений Коваль

      Так же не осталось вакантным место Виталия Невгада. Новым заместителем главы Нацполиции и руководителем Главного следственного управления Арсен Аваков назначил Максима Цуцкиридзе. Он – подполковник полиции и ранее был заместителем Невгада.

      Ротации в Нацполиции

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Полиция Вячеслав Аброськин Арсен Аваков
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