Зеленский не мог уволить Авакова, – Лещенко назвал причины

Судьба Арсена Авакова была главной интригой перед назначением нового правительства. Однако просто уволить его от власти Владимир Зеленский не мог себе позволить по разным причинам.

Такое мнение в видеоблоге "Честная политика" озвучил Сергей Лещенко.

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"Здесь и благодарность Авакову за то, что не подыгрывал Порошенко во время выборов, и желание Коломойского оставить себе удобного министра, и приобщение различных групп влияния", – объяснил Лещенко.

Кроме того, он заявил, что уличные протесты против Арсена Авакова также сыграли свою роль.

"Зеленский не хотел иметь вид человека, который готов принимать ультиматумы улицы, чтобы не давать поводов использовать такую ​​стратегию поведения против него", – отметил автор видеоблога.

Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика":