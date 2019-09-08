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      Зеленський не міг звільнити Авакова, – Лещенко назвав причини

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      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / Getty images

      Доля Арсена Авакова була головною інтригою перед призначенням нового уряду. Однак просто звільнити його з влади Володимир Зеленський не міг собі дозволити з різних причин.

      Таку думку у відеоблозі "Чесна політика" озвучив Сергій Лещенко. 

      Важливо: Арсен Аваков: що відомо про міністра внутрішніх справ України

      "Тут і вдячність Авакову за те, що не підігравав Порошенку під час виборів, і бажання Коломойського залишити собі зручного міністра, і долучення різних груп впливу", – пояснив Лещенко.

      Крім того, він заявив, що вуличні протести проти Арсена Авакова також зіграли свою роль.

      "Зеленський не хотів мати вигляд людини, яка готова приймати ультиматуми вулиці, аби не давати приводів використовувати таку стратегію поведінки проти нього", – зазначив автор відеоблогу.

      аваков провали
      Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика":

       

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      Теги: Відеоблоги Володимир Зеленський Новини України Верховна Рада Кабінет Міністрів України Сергій Лещенко - новини Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Ігор Коломойський Петро Порошенко Протести
      Джерело: 24 канал
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