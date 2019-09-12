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      Чистка у Нацполіції: Аваков звільнив Аброськіна, Невгаду і Купранця

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      Глава МВС Арсен Аваков
      Глава МВС Арсен Аваков / 24 канал

      Трьох заступників глави Нацполіції звільнив з посад глава МВС Арсен Аваков. Посади Аброськіна і Невгади довго не залишалися вакантними – на них вже призначено нових працівників.

      Так, надвечір 12 вересня В’ячеслав Аброськін підтвердив чутки про те, що йде з посади. Відомо, що він написав заяву на звільнення самостійно і наступного року планує балотуватися в мери Маріуполя.

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      Тепер же інформацію підтвердили й в Міністерстві внутрішніх справ. Так, його очільник Арсен Аваков підписав три заяви на звільнення від високопосадовців Нацполіції.

      Із лав Національної поліції звільнено першого заступника голови НПУ – керівника кримінальної поліції, генерала поліції другого рангу В’ячеслава Аброськіна, заступника голови – начальника головного слідчого управління, генерала поліції третього рангу Віталія Невгада, заступника голови – начальника департаменту захисту економіки, генерала поліції третього рангу Ігоря Купранця,
      – мовиться в офіційному повідомленні міністерства.

      Що відомо про В’ячеслава Аброськіна? Генерал поліції 2-го рангу. Займав посаду заступника глави Нацполіції з 2017 року. До цього був начальником головного управління поліції на Донеччині.

      На місце Аброськіна Аваков вже призначив Євгена Коваля. Це – генерал поліції 3-го рангу, який раніше обіймав посаду начальника департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

      Аброськіна змінив на посаді Євген Коваль

      Так само не залишилось вакантним місце Віталія Невгади. Новим заступником глави Нацполіції і керівником головного слідчого управління Арсен Аваков призначив Максима Цуцкірідзе. Він – підполковник поліції і раніше був заступником Невгади.

      Ротації у Нацполіції

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      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков В'ячеслав Аброськін Поліція Міністерство внутрішніх справ
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