Аброськін таки йде у відставку і балотуватиметься у мери Маріуполя: відео

В'ячеслав Аброськін заявив, що таки написав заяву на звільнення з поста заступника голови Національної поліції. У його найближчих планах повернення до Маріуполя та балотування у мери міста.

Хоча точної дати на рапорті про звільнення немає, вже найближчим часом він буде підписаний, підкреслив Аброськін під час своєї пресконференції.

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Він також заявив, що впевнений у своїй перемозі на виборах мера Маріуполя, позаяк його кандидатура є "значно кращою для міста, ніж чинний голова Вадим Бойченко".

Він буде курити бамбук. Йому варто переживати. Я обіцяв Бойченку, що у нього з'явиться конкурент, так і буде,

– заявив заступник начальника поліції.

Зі своїх плюсів В'ячеслав Аброськін назвав те, що він не є "людиною Ахметова" і у нього маса підписників на Facebook (залишилися з попереднього місця роботи).

Аброськін також заявив, що на посаді міського голови Маріуполя планує боротися за поліпшення екології в місті. Він також зачепив питання Старокримського кладовища, "яке має зменшитися".

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Цікаво, що разом з ним участь у пресконференції брав доброволець Андрій "Червень" Гергерт, який від "Свободи" балотувався до Ради по мажоритарці. Його Аброськін назвав частиною своєї команди та заявив, що саме "Червень" буде його заступником.

Пресконференція Аброськіна і Гергерта: дивіться відео

Що відомо про В'ячеслава Аброськіна?У березні 2017 року призначений заступником голови Національної поліції України та начальником кримінальної поліції. Генерал поліції 2-го рангу.



Раніше начальник головного управління поліції у Донецькій області, начальник головного управління МВС України в Донецькій області з 9 листопада 2014 року, генерал-майор міліції.



11 вересня 2019 року стало відомо, що він написав заяву про звільнення з посади заступника голови Нацполіції. Хоча сам Аброськін спочатку цю інформацію заперечував.