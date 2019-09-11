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      Кадрові зміни у поліції: з посад ідуть троє заступників Князєва

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      В'ячеслав Аброськін покинув посаду керівника кримінальної поліції
      В'ячеслав Аброськін покинув посаду керівника кримінальної поліції / dt.ua

      Заступники голови національної поліції В'ячеслав Аброськін, Ігор Купранець та Віталій Невгад покидають свої посади. 10 вересня 2019 року Аброськін подав декларацію перед звільненням за звітній період 2019 року.

      Відповідна декларація опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

      До слова: Поліція Дніпропетровщини отримала нового голову – Володимира Огурченка

      Крім того, на своїй сторінці у фейсбуці він опублікував нібито телефонну розмову двох "злодіїв у законі", які обговорюють його відставку. У ній перший запитує чи прибрали Аброськіна, а інший дає ствердну відповідь.

      Поза їх телефонною розмовою думаю: вас, гадів, наздоганяв і буду наздоганяти,
      – заявив В'ячеслав Аброськін.

      Так само відомо і про звільнення двох інших заступників Сергія Князєва. Так, свої посади покинуть Ігор Купранець та Віталій Невгад.

      Що відомо про В'ячеслава Аброськіна?У березні 2017 року призначений заступником голови Національної поліції України та начальником кримінальної поліції. Генерал поліції 2-го рангу.

      Раніше начальник головного управління поліції у Донецькій області, начальник головного управління МВС України в Донецькій області з 9 листопада 2014 року, генерал-майор міліції.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Поліція В'ячеслав Аброськін Сергій Князєв
      Джерело: 24 канал
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