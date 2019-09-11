Кадровые изменения в полиции: с должностей уходят трое заместителей Князева

Заместители председателя национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад покидают свои должности. 10 сентября 2019 года Аброськин подал декларацию перед увольнением за отчетный период 2019 года.

Соответствующая декларация опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Кроме того, на своей странице в фейсбуке он опубликовал якобы телефонный разговор двух "воров в законе", которые обсуждают его отставку. В ней первый спрашивает убрали ли Аброськина, а другой дает утвердительный ответ.

За их телефонным разговором думаю: вас, гадов, догонял и буду догонять,

– заявил Вячеслав Аброськин.

Так же известно и об увольнении двух других заместителей Сергея Князева. Да, свои должности покинут Игорь Купранец и Виталий Невгад.

Что известно о Вячеславе Аброськине?В марте 2017 года назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины и начальником криминальной полиции. Генерал полиции 2-го ранга.



Ранее начальник главного управления полиции в Донецкой области, начальник главного управления МВД Украины в Донецкой области с 9 ноября 2014 года, генерал-майор милиции.