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      Кадровые изменения в полиции: с должностей уходят трое заместителей Князева

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      Вячеслав Аброськин покинул должность руководителя криминальной полиции
      Вячеслав Аброськин покинул должность руководителя криминальной полиции / dt.ua

      Заместители председателя национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад покидают свои должности. 10 сентября 2019 года Аброськин подал декларацию перед увольнением за отчетный период 2019 года.

      Соответствующая декларация опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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      Кроме того, на своей странице в фейсбуке он опубликовал якобы телефонный разговор двух "воров в законе", которые обсуждают его отставку. В ней первый спрашивает убрали ли Аброськина, а другой дает утвердительный ответ.

      За их телефонным разговором думаю: вас, гадов, догонял и буду догонять,
      – заявил Вячеслав Аброськин.

      Так же известно и об увольнении двух других заместителей Сергея Князева. Да, свои должности покинут Игорь Купранец и Виталий Невгад.

      Что известно о Вячеславе Аброськине?В марте 2017 года назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины и начальником криминальной полиции. Генерал полиции 2-го ранга.

      Ранее начальник главного управления полиции в Донецкой области, начальник главного управления МВД Украины в Донецкой области с 9 ноября 2014 года, генерал-майор милиции.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Князев Вячеслав Аброськин Полиция
      Источник: 24 канал
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